Rompen la ventanilla del coche de un discapacitado para robarle y deja una nota estremecedora: "Ya me han robado dos veces así"

En las calles del barrio Prati, en Roma, un conductor ha recurrido a un desesperado método para frenar los continuos robos que ha sufrido en su coche. Tal y como informa Il Messaggero, el hombre ha dejado una nota escrita a mano pegada en la ventanilla con un mensaje claro: "Por favor, no rompas el cristal todavía, ya lo has roto dos veces. No dejo nada en el coche".

La imagen del cartel, tomada por un transeúnte, se ha viralizado en redes sociales, reflejando la exasperación ciudadana. El coche estaba aparcado en una calle lateral de Andrea Doria, donde, según denuncias vecinales, los robos a vehículos y viviendas se han vuelto cada vez más frecuentes.

El propietario, que además tiene en su coche a la vista una tarjeta de discapacidad, ha tratado de pedir clemencia directamente a los delincuentes que rondan el área del Mercado del Triunfo.

"No tengo nada de valor", descata, señalando que lo único que le deja cada intento de robo es el coste de reemplazar cristales, gastos que el seguro no siempre cubre. El mensaje del conductor concluye con un resignado "gracias".