Adiós a las acumulaciones de hielo en el congelador: el sencillo truco para mantenerlo limpio y a la temperatura ideal

El congelador es uno de los electrodomésticos indispensables en la casa de todos los españoles. Su función de conservar los alimentos durante más tiempo es esencial para las personas que no tienen tiempo de cocinar durante la semana y echan mano del conocido como batch cooking.

Sin embargo, lo que sucede más a menudo de lo que nos gustaría es que se forma hielo en las paredes. Pero para evitar esta situación, hay que llevar a cabo una serie de medidas de mantenimiento, tal y como indica La terrazza Mongardino, ya que son la mejor forma para el correcto funcionamiento del electrodoméstico.

Existe un truco muy sencillo para que no se forme hielo en el congelador. Y es tan simple como no llenarlo demasiado y descongelarlo de vez en cuando. Si se siguen estas dos recomendaciones, la circulación del aire frío se mantendrá en perfecto estado y no se formarán capas de hielos.

Sin embargo, hay más cosas que pueden hacerse. Una de ellas es envasar los alimentos en recipientes herméticos o en film de plástico, y otra limpiar y revisar periódicamente los conductos de ventilación. Así se reduce la humedad del aire y no repercute negativamente en el funcionamiento.

Limpiar el hielo del congelador

Para evitar el exceso de capas de hielo del congelador es necesario apagarlo y retirar la comida. Para acelerar el proceso se puede utilizar un recipiente con agua caliente o utilizar un secador. Y cuando se derrita, solo hay que limpiarlo.

Pero es importante no quitar el hielo con objetos punzantes, puesto que puede dañar las paredes o perforar el circuito frigorífico. Lo mejor es esperar a que se pueda quitar con la mano o un trapo, sin dañar la superficie.