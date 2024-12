Adiós a los juicios rápidos a okupas: un experto inmobiliario advierte de lo que pasará a partir de ahora

El Proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia, que propone medidas como la introducción de juicios rápidos para casos de okupación de viviendas y la eliminación de las 'golden visa', ha sido bloqueado por el Senado.

Aunque el Congreso de los Diputados aprobó esta normativa el pasado 14 de noviembre, la Cámara Alta, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, ha respaldado un veto contra el texto, según se detalla en el Boletín de las Cortes Oficiales del 2 de diciembre. Este bloqueo implica que el proyecto deberá volver al Congreso, que tendrá la posibilidad de superar el veto.

El proyecto tiene como objetivo principal modernizar el sistema judicial. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentran la agilización de procesos judiciales en casos de okupación ilegal y la eliminación de los visados de residencia concedidos a extranjeros que realicen inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros.

"La política y sus batallitas están por encima de todo"

La decisión del Senado ha suscitado muchas críticas. "Es un ejemplo perfecto de cómo las batallitas absurdas entre políticos destrozan la vida a la población", señala en TikTok el usuario @Sergio_excellence_circle, que es un experto inmobiliario.

"Cuando este proyecto de ley, que venía dado por un error, se presentaba al Senado se daba por aprobado porque el PP tiene la mayoría. Pues no, lo acaban de rechaza", detalla. Asimismo, señala las consecuencias de esta decisión: "En otras palabras, si tienes okupas te tendrás que fastidiar y comértelos con patatas todo el tiempo que les dé la gana".

"Y es que en este país la política y sus batallitas están por encima de todo, y mientras la población levanta el país", ha criticado a continuación.

Por último, ha lanzado una contundente reflexión: "Ya sé que me vais a decir que en el proyecto había más temas además de los juicios rápidos a okupas y se deberían aprobar o rechazar juntos. Pero es que no es eso, es que no son capaces de ponerse de acuerdo en nada y ayudar a las personas. Siguen batallando".