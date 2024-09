Barcelona cuenta con la primera tienda dedicada a las sirenas

Las sirenas han fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, apareciendo en leyendas de diversas culturas alrededor del mundo. Con su enigmática belleza y su conexión con los misterios del mar, estas figuras sobrenaturales han sido protagonistas de relatos que van desde la mitología griega hasta cuentos modernos. A lo largo de los siglos, se han convertido en una de las criaturas más queridas y han conseguido hacerse espacio en la cultura actual.

Tanto es así que estos seres han encontrado su hogar en Barcelona con The Mermaiding House, la primera tienda dedicada a las sirenas de toda la ciudad condal. Ubicada en la calle Corders, número 13, este local ofrece una amplia gama de productos y servicios diseñados para los amantes de estos personajes sobrenaturales. Todo un espacio donde la fantasía marina cobra vida.

Esta tienda es el sueño hecho realidad de su dueña Andreina, una apasionada del mundo submarino y experta en la práctica del mermaiding. Después de años formándose como profesora de esta praxis en Alemania, decidió venirse a Barcelona a montar su propia academia. Aquí se dedica a enseñar a las personas cómo nadar para ser la sirena perfecta, además de ayudarles a encontrar el aspecto con el que se sientan más cómodas.

La entrada a un mundo de fantasía

La tienda cuenta con una amplia variedad de colas de sirenas con colores que brillan cuando asoman a la superficie del agua o cuando reciben la luz del sol. Una gama de productos que van desde los 75 a los 350 euros, adaptándose a los diferentes gustos y presupuestos de los clientes. Estas colas están diseñadas con materiales de alta calidad, asegurando una larga durabilidad.

Con una impresionante capacidad de apnea, Andreina cuenta con una increíble técnica que combina la elegancia y la gracia de las sirenas con un entrenamiento físico riguroso. Por ello, imparte clases en las piscinas Picornell dirigidas a personas que quieran aprender a moverse de forma eficiente y elegante, desarrollando fuerza, flexibilidad y un control de la respiración para aguantar hasta cuatro minutos debajo del agua.

Además de lo esencial, The Mermaiding House también vende aletas, cuadros con motivos de estos seres mitológicos o tops para sentirse una verdadera sirena. No obstante, también se presenta la opción de alquiler para todos aquellos que no quieran adquirir alguno de estos productos de forma permanente.

Este local se ha convertido en un punto de referencia para los amantes de las sirenas, convirtiéndose en la entrada a un mundo de fantasía y aventura donde todo es posible. The Mermaiding House se perfila así como un destino imperdible para aquellos que sueñan con nadar entre las olas como auténticas sirenas, en una experiencia que combina magia, deporte y comunidad.