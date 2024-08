CaixaBank lanza una oferta flash de viviendas en Madrid desde 35.000 euros para hacerlas a tu medida

Los portales inmobiliarios muestran actualmente anuncios con precios considerablemente más altos en comparación con lo que era común hace algunos años. El mercado ha experimentado un auge que ha complicado significativamente la situación para quienes buscan adquirir una vivienda.

Sin embargo, algunos sitios web destacan propiedades que se encuentran por debajo del precio medio en varias localidades de España, como casas con jardín y trastero.

En este contexto, CaixaBank ha lanzado una oferta flash en Madrid, ofreciendo viviendas desde 35.000 euros, permitiendo a los compradores adaptarlas a sus necesidades.

Villavieja del Lozoya

La vivienda, de 71 m² está distribuida en salón-comedor, cocina, 2 habitaciones y 1 baño. Además, está ubicada en una zona residencial donde dispone de todos los servicios básicos. Está disponible por 35.000 euros.

Villarejo de Salvanés

La casa adosada, disponible por 72.800 euros está distribuida en 3 plantas y dispone de un patio interior. Además, está situada en la principal calle de la localidad.

Dispone de todos los servicios básicos a su alcance, con oferta comercial y educativa, variedad de servicios de restauración y zonas verdes en las que poder realizar actividades al aire libre.

Villarejo de Salvanés

Se trata de una finca con más de 4.000 metros cuadrados en la que se encuentra una vivienda de obra tanto para quienes quieran vivir en una zona tranquila como para aquellos que busquen invertir para arrendamiento con una muy buena rentabilidad. Se vende por 105.000 euros.

Usera (Madrid)

Cuesta 108.186 y está ubicada en pleno Usera, pero tiene truco. Este inmueble tiene vinculado a un contrato de arrendamiento y no puede ser visitado actualmente por estar ocupado por el arrendatario. El contrato de arrendamiento podría encontrarse en situación de morosidad o estar vencido pero no rescindido. No se garantiza la solvencia del arrendatario ni el pago de las rentas futuras.

Usera (Madrid)

Con 114 metros construidos está ubicada en una tranquila zona residencial donde dispone de todos los servicios cerca ya que está a escasos metros de superficies comerciales, centros educativos, comercios de proximidad y una gran variedad de bares y restaurantes.

Este inmueble tiene vinculado a un contrato de arrendamiento y no puede ser visitado actualmente por estar ocupado por el arrendatario. El contrato de arrendamiento podría encontrarse en situación de morosidad o estar vencido pero no rescindido. No se garantiza la solvencia del arrendatario ni el pago de las rentas futuras. Cuesta 108.186€.