Muchos permiten a los vendedores de las tiendas hacer este gesto sin saber que le acaban de ceder el control de su dinero

No sería la primera vez que algún responsable de alguna tienda, después de decirte que no funciona bien el datáfono, te pida la tarjeta de crédito o débito para intentarlo él mismo. Bien, pues en el medio danés DenOffentlige, basándose en una alerta enviada por la filial polaca del Banco Santander, advierten de que no debería hacerse en ningún caso.

Una vez que se entrega la tarjeta de crédito o débito, se está ofreciento todo el poder sobre el sistema de pago a otra persona, y aunque la petición parezca inofensiva, siempre es mejor cuidarse de cualquier tipo de fraude.

La recomendación que hacen es que el cliente siempre insista en realizar personalmente el pago, manteniendo la tarjeta en su poder.

Es algo fundamental para proteger las transacciones, igual que uno no entrega tampoco el código PIN de su tarjeta.