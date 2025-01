Carrefour escoge su mejor aceite de oliva para la bajada de precio y los clientes dictan sentencia: "A estas alturas 6 euros no es un chollo"

Carrefour ha lanzado una promoción especial en su línea de aceites de oliva virgen extra, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de adquirir productos de alta calidad a precios más accesibles. Esta iniciativa se suma a las estrategias de la cadena para hacer frente a las fluctuaciones en el mercado del aceite de oliva y brindar opciones más económicas a sus clientes.

Según información de Cinco Días, desde octubre, los supermercados han reducido en un 25% el precio del aceite de oliva virgen extra de marca blanca, situándolo en 6,75 euros por litro. Esta disminución se atribuye a una buena cosecha oleícola que ha abaratado la materia prima. Mientras que las marcas blancas han experimentado esta reducción, las marcas de fabricante como Carbonell y Coosur mantienen precios superiores a 10 euros por litro.

Esta oferta de Carrefour se presenta como una excelente oportunidad para que los consumidores adquieran aceite de oliva virgen extra de calidad a un precio más asequible, especialmente en un contexto donde el mercado ha experimentado variaciones significativas en los precios de este producto esencial en la dieta mediterránea. Aunque no parece una noticia que guste a todos.

"A mí me gustan los chollos en general, encontrar un aceite de oliva virgen o virgen extra a veintitrés euros la garrafa de 5 litros me parece un buen precio casi tirando a chollo. Pero treinta euros por muy Carbonell que sea no me parece chollo a estas alturas de la película", han llegado a comentar usuarios asegurando que el alza de los precios de los últimos años no compensan el precio.