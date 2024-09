Catorce personas detenidas al intentar subir la escalera del cielo: "Alguno morirá" 

El famoso pero peligroso sendero de las Escaleras Haiku, ubicado en la isla de Oahu, Hawái, vuelve a estar en el centro de la polémica después de que 14 personas fueran detenidas por acceder ilegalmente al lugar, según informaron las autoridades a la CNN.

Las Escaleras Haiku, también conocidas como la "escalera al cielo", fueron construidas por la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con sus 4.000 escalones de metal, se alzan sobre un paisaje espectacular, pero su acceso está prohibido desde 1987 debido a su peligrosidad. Sin embargo, a pesar de estar cerradas al público, su popularidad ha crecido en los últimos años gracias a las redes sociales, donde aventureros e influencers alardean de las impresionantes vistas desde la cima.

El pasado 3 de septiembre, ocho de las personas detenidas intentaron acceder a las escaleras utilizando cuerdas de escalada, desafiando las prohibiciones establecidas. "Es increíblemente irrespetuoso y egoísta que la gente siga intentando acceder a las Escaleras Haiku cuando ya se ha dejado claro que están fuera de los límites por razones de seguridad y protección del entorno", advirtió Jason Redulla, jefe de la División de Conservación y Aplicación de Recursos de Hawái (DOCARE).

Las 14 personas fueron acusadas de invasión de propiedad privada, un delito que puede conllevar hasta 30 días de prisión. Las autoridades han insistido en que estos intentos no solo ponen en riesgo la vida de quienes desafían las advertencias, sino también la de los equipos de rescate que deben intervenir cuando ocurre algún accidente.

El sendero al que está prohibido el acceso es uno de los más populares de Hawái. Laszlo Podor

La zona, rodeada de naturaleza salvaje y de difícil acceso, ha sido escenario de múltiples rescates peligrosos. “Si alguien se lesiona, el acceso para los socorristas es complicado y eso retrasa la atención médica”, añadió Redulla, subrayando que el riesgo de que alguien muera es alto si continúan estas incursiones ilegales.

A pesar del peligro y las advertencias, las Escaleras Haiku han seguido atrayendo a excursionistas, alentados por las publicaciones en redes sociales que muestran la vista desde la cima, a menudo envuelta en niebla. Este atractivo ha causado serios problemas a la comunidad local, que ha tenido que lidiar con invasores, altos costos de seguridad y operaciones de rescate.

En 2021, la Cámara Municipal de Honolulu aprobó un plan para desmontar las escaleras, un proceso que, según las autoridades, es costoso y complicado. El desmantelamiento, que tiene un presupuesto de 2,5 millones de dólares, ya está en marcha. Los equipos están retirando secciones de las escaleras mediante helicópteros, con el fin de garantizar la seguridad en la zona.

Sin embargo, el grupo local Friends of the Haiku Stairs ha manifestado su oposición a la retirada, argumentando que es un desperdicio de recursos. A principios de este año, lograron que un tribunal emitiera una orden para detener temporalmente el desmantelamiento, aunque no está claro si lograrán detener el proceso por completo.