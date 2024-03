Cinco profesiones para ganar un sueldo mayor que la media sin tener estudios superiores

La idea de que sin una carrera universitaria o un máster no se puede conseguir un puesto de trabajo bien remunerado no es del todo correcta. Por circunstancias de la vida hay mucha gente que no ha podido cursar estos estudios. En España existen oficios que no requieren de ningún tipo de titulación superior. No hablamos solo de módulos de grado medio o de grado superior, a veces basta con cursos aislados o simplemente con experiencia.

Estos son los cinco trabajos mejor pagados en España sin tener una carrera:

Embalsamador y tanatopractor

A priori no parece un trabajo muy atractivo, pero un tanatopractor puede llegar a ganar unos 2.000 euros al mes. Entre las tareas están la de arreglar y conducir los funerales, incineraciones y entierros, vestir los cuerpos y colocarlos en los ataúdes, realizar o cerrar incisiones en varias partes del cuerpo y reconstruir cuerpos desfigurados o mutilados cuando sea necesario o embalsamar los cuerpos para retardar o detener el proceso de descomposición.

Protésico Dental

Estos profesionales pueden llegar a ganar hasta los 3.000 euros al mes. Con un módulo en FP se puede ser protésico dental. Su trabajo consiste en diseñar moldes, aparatos de ortodoncia, férulas dentales y cubetas de impresión. Se estima que el sueldo medio puede oscilar de los 900 al mes de aquellos profesionales recién titulados y sin experiencia hasta los 2.200 euros al mes para aquellos técnicos que ya han alcanzado cierta experiencia laboral. Aunque no es de las más altas, la retribución bruta anual de estos profesionales puede estar entre los 20.000 y los 30.000 euros según la especialidad que tenga el trabajador. Las mejores retribuidas son la maxilofacial, la ortodoncia y la prostodoncia

Trabajador vertical

Tal vez por el hecho de ser un trabajo peligroso, los trabajos de altura ya sea para la limpieza de ventanas en un edificio o para la construcción están bien pagados. En España, estos profesionales están regulados por varias normativas estatales, que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Los sueldos varían según varios niveles:

• Técnico de trabajos verticales de nivel uno, puede esperar ganar entre 20 y 35 euros por hora.

• Técnico de trabajos verticales de nivel dos puede ganar entre 35 euros y 50 euros por hora.

• Técnicos de nivel tres el sueldo puede promediar 60 euros o más.

Trabajador en plataforma petrolífera

Aunque existen perfiles especializados en ingeniería (con titulación superior), en estas plataformas también son necesarios otros puestos que no necesitan de ninguna carrera. Algunos ejemplos son: el de mozo de almacén (en torno a 35.000 euros/año), ayudante de cocina (25.000 euros/año), camarero (27.000 euros/año) o peón de plataforma (33.000 euros/año). Estar a miles de kilómetros de casa, en medio del mar, tiene que tener su lado bueno.