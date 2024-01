COAC 2024: programa y orden de las actuaciones del sábado 13 de enero

Continuamos en las etapas preliminares del COAC 2024. En concreto, este sábado 13 de enero marca el inicio de la quinta jornada de clasificación en el renombrado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. A partir de las 20:00 horas, el Teatro Falla vuelve a convertirse en el escenario previo al Carnaval gaditano.

¿Y cómo está estructurado el actual Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas? Hasta el próximo jueves 25 de enero, se llevarán a cabo las fases preliminares. Tras las actuaciones de todos los grupos, sin demora, se dará paso a los cuartos de final, que se extenderán hasta el 1 de febrero. Los días 2 y 3 de febrero se reservan como un breve paréntesis para las agrupaciones de jóvenes, con la celebración de las finales infantil y juvenil. Del 4 al 7 de febrero se celebrarán las semifinales, y la Gran Final del COAC 2024 se llevará a cabo el viernes 9 de febrero.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Orden de actuación del COAC del 13 de enero



20.00 h. Coro 'La dama de Cádiz' de Cádiz. La actuación de este sábado 13 de enero marca el regreso de dos personas muy conocidas del mundo de los coros: Paco Martínez Mora y Pepe Marchena. Ambos llevaban trayectorias diferentes, pero en la edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de este 2024 han decidido unir fuerzas.

20.45 h. Comparsa 'Los lengüetas' de Ceuta. Regresa la comparsa de Josemi Romero, que en el COAC de 2023 llegó a pasar a cuartos con 'La conquista del pan'. En cuanto a la música, se estrena en este ámbito Juan Antonio Sánchez Carrasco, componente del grupo. A la dirección repite Alfredo Luque.

21.30 h. Chirigota 'No le doy más vueltas que me caliento' de Algeciras. También conocida como la chirigota del Tiri. Es una de las más clásicas del Carnaval de Algeciras y raro es el año en el que no participe en el COAC. Su compositor, Agustín Carlos González Galiano, tiene una extensa trayectoria que se remonta al 2007 con su ya mítico 'Piratas del Caribe'.

22.15 h. Comparsa 'Los despojaos' de Sevilla. Vuelve David Campano Gómez al COAC con una comparsa propia. Pese a su corta experiencia en este certamen (debutó en 2019 con 'La creación'), David Campano ha empezado a ganar tracción al conseguir el primer premio en concursos de provincia en febrero de 2021 con 'La imborrable'.

23.00 h. Cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa' de Cádiz. Nos encontramos ante el principal exponente del cuarteto de Cádiz en cuanto a las formas. Mantienen las formas de siempre y respetan tanto las rimas como el popurrí. Todo ello, eso sí, con una presentación actual.

23.45 h. Comparsa 'Los taquilleros' de Jaén. La comparsa de Vilches es relativamente joven en el mundo del COAC: debutó en la edición de 2023 con 'Las ratas'. No existen grandes modificaciones en sus componentes principales; siguen componiendo y poniendo letra tanto Daniel Heredia como Juan Francisco Fernández.

00.30 h. Comparsa 'El último gaditano' de Barcelona. Nos encontramos ante una comparsa con un origen muy sentimental. Se formó en 2018 gracias a un grupo de gaditanos y andaluces exiliados en Cataluña que querían recordar su tierra a través de las coplas de Carnaval. La música de este año corre a cargo de Pablo Gallardo, que ha preparado un pasodoble.