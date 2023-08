Se harta de lo que hacen los veraneantes en Cádiz y publica esto: alguno se indigna, muchos aplauden

La usuaria de TikTok @albamolledax se ha hartado de lo que hacen muchos veraneantes de Cádiz y ha publicado un vídeo dándoles algunos consejos que pueden ser aplicables a todas las playas de España y que se está difundiendo rápidamente, también por Twitter.

"Gente que estáis veraneando en Cádiz y que no sois de Cádiz, por favor. Ya sabemos que esto no es Valencia ni Cataluña, aquí no hace falta que tú te levantes a las ocho de la mañana a clavar una sombrilla en la playa, vale, porque sube y baja bastante la marea", empieza aclarando.

Y sigue: "¿Que tú lo quieres hacer? Tú problema es. A lo mejor cuando tú vengas a las 12.00 tienes que ir a buscar la sombrilla a Canarias. Tu problema. Pero si tú llegas a la playa a las 12.00, a las 15.00, y ya hay gente, no te sientes al lado".

La usuaria insiste: "No sientes al lado, no te pegues, porque la gente va tranquila a la playa y aquí eso no se lleva, lo que para ti y es un sitio en Valencia y en Barcelona, aquí no lo es".

"Y vamos a tener un poquito de cuidado porque es que yo estoy viendo los huecos, yo los estoy viendo en la playa y tú te has sentado al lado mía. Al lado mía. Pero al lado, pegado, que hago así y te estoy tocando los pies. No por favor, yo no te conozco, es que yo he venido sola, es que yo no te conozco de nada para que te sientes al lado mío", repite.

"Por favor, vamos a tener un poquito más de miramientos. Tú antes de bajar tienes que echar un vistazo y decir: ese sitio. Ahí quepo yo. Es que eso lo hacemos todos, pero lo que para ti es un hueco búscalo un poquito más grande porque ese hueco probablemente no sea un sitio, sea dar por culo", zanja.

El vídeo ha generado numerosas muestras de apoyo, tanto en Twitter como en TikTok, donde también hay gente que no está de acuerdo. "Si algún día voy a Cádiz te buscaré para preguntarte dónde me puedo poner en una playa pública", dice, irónica, una persona.

A ese mismo usuario le han respondido muchos. "Con no ponerte en lo alto de nadie Killo que hay mucha playa", le ha hecho ver uno. "Opino igual que Alba, las playas de Cádiz y Huelva son bastante amplias, no hay que ponerse pegados por favor!", dice otra.