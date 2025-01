Compra un armario usado de estilo Luis XVI a un precio bajo y lo que encuentra en el interior es un olvido de miles de euros

Amanda DeWitt, de Texas, ha realizado una compra a través de Facebook Marketplace que pocas personas han podido hacer alguna vez en su vida y que ha sido una sorpresa digna de noticia.

Compró un armario usado de Luis XVI a un precio bajo y, aunque lo quería como reliquia, ha terminado alucinando al abrirlo y encontrarse algo totalmente inesperado en su interior.

Buscaba un mueble antiguo perfecto y se encontró con el aparador estilo Luis XVI. Decidió comprarlo y cuando llegó a casa cumplió con todas sus expectativas al verlo en persona.

Amanda DeWitt comenzó a revisar los cajones de almacenaje para asegurarse de que funcionaba correctamente. Pero contaba con una sección cerrada que, al abrirla, pudo revisar.

La nueva dueña del mueble encontró varias cajas pequeñas de color naranja y azul. En ellas haía una colección completa de porcelana Hermès en perfecto estado. En total, 12 platos, platos de postre y más.

Al lado también había una caja de Tiffany & Co. La dueña no se lo podía creer y no dudó en compartir el hallazgo en TikTok y contar cómo había descubierto el tesoro: "No puedo creer que todo esto estuviera ahí".

Lo más curioso es que Amanda DeWitt escribió al vendedor para saber si había dejado la porcelana a propósito y el anterior dueño confesó que se le había olvidado. Por ello, decidió devolverle la vajilla.