Cuánto gana un vigilante de seguridad en España en 2024 con o sin experiencia

Los vigilantes de seguridad en España tienen salarios que varían significativamente según su experiencia y la empresa para la que trabajan. En el año 2024, el sector de la seguridad privada en España sigue siendo una opción laboral relevante para muchas personas. Los vigilantes de seguridad desempeñan un papel crucial en la protección de bienes y personas, y su remuneración puede variar ampliamente en función de diversos factores. Este artículo explora en detalle cuánto gana un vigilante de seguridad en España en 2024, tanto con experiencia como sin ella, y los trámites necesarios para acceder a esta profesión.

El salario de un vigilante de seguridad en España en 2024 puede oscilar considerablemente. Según datos recientes, el sueldo medio de un vigilante de seguridad es de aproximadamente 1.270 euros netos al mes, lo que equivale a unos 23.500 euros brutos anuales. Sin embargo, este salario puede variar dependiendo de la experiencia del trabajador, la empresa contratante y la ubicación del empleo.

Para aquellos que recién comienzan en la profesión, es decir, vigilantes de seguridad sin experiencia, el salario inicial puede ser de alrededor de 750 euros netos al mes. Este es el salario mínimo que se puede esperar en el sector, y suele aplicarse a los vigilantes que tienen menos de tres años de experiencia laboral. A medida que los vigilantes ganan experiencia, sus salarios tienden a aumentar. Un vigilante con entre cuatro y nueve años de experiencia puede esperar ganar un promedio de 1.210 euros netos al mes. Para aquellos con una experiencia considerable, de entre diez y veinte años, el salario promedio asciende a unos 1.490 euros netos mensuales. Finalmente, los vigilantes con más de veinte años de experiencia pueden ganar alrededor de 1.630 euros netos al mes.

El salario de un vigilante de seguridad también puede variar según la empresa para la que trabaje. Por ejemplo, los vigilantes de seguridad que trabajan para grandes empresas como Prosegur o EULEN pueden tener salarios diferentes. En Prosegur, el salario promedio es de aproximadamente 1.100 euros netos al mes, mientras que en EULEN es de alrededor de 1.280 euros netos mensuales. Además, la ubicación del empleo puede influir en el salario. Los vigilantes de seguridad que trabajan en aeropuertos o en eventos especiales pueden recibir salarios más altos debido a la naturaleza específica de sus tareas. Por ejemplo, un vigilante de seguridad en un aeropuerto puede ganar alrededor de 1.320 euros netos al mes.

Para convertirse en vigilante de seguridad en España, es necesario cumplir con una serie de requisitos y trámites. En primer lugar, los aspirantes deben tener la nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea. También deben ser mayores de edad y no tener antecedentes penales. El siguiente paso es completar un curso de formación homologado por el Ministerio del Interior. Este curso incluye tanto formación teórica como práctica y cubre aspectos como la legislación en seguridad privada, técnicas de vigilancia y protección, y primeros auxilios. Una vez completado el curso, los aspirantes deben superar un examen oficial para obtener la habilitación como vigilante de seguridad.

El curso de formación para vigilantes de seguridad tiene una duración aproximada de 180 horas y se puede realizar en diversas academias y centros de formación autorizados en toda España. Las convocatorias para el examen oficial se realizan varias veces al año, y es importante estar atento a las fechas de inscripción y a los plazos para presentar la documentación requerida. Una vez obtenida la habilitación, los vigilantes de seguridad deben inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada y obtener una tarjeta de identidad profesional (TIP), que es necesaria para ejercer la profesión. Esta tarjeta tiene una validez de diez años y debe renovarse periódicamente.

El sector de la seguridad privada en España está regulado por el Convenio Colectivo de Seguridad Privada, que establece las condiciones laborales y salariales para los trabajadores del sector. En 2024, el convenio colectivo ha establecido un incremento salarial del 4% con respecto al año anterior, lo que ha mejorado las condiciones económicas para los vigilantes de seguridad. Además, es importante destacar que los vigilantes de seguridad pueden recibir diversos pluses y complementos salariales, como el plus de peligrosidad, el plus de nocturnidad y el plus de festividad, que pueden aumentar significativamente su salario mensual. Estos complementos se aplican en función de las condiciones específicas del trabajo realizado y están regulados por el convenio colectivo.