De comentar la F1 a ganar una estrella Michelín con su coqueto restaurante en un pueblo de la sierra madrileña

La vida de Manu Franco dio un giro de 360º hace unos años. Tras dejar atrás el periodismo deportivo, después de 20 años comentando las carreras de Fórmula 1, abrazó la cocina. Ahora, celebra la primera estrella Michelín de su restaurante, La Casa de Manolo Franco, en la localidad de Valdemorillo, al norte de Madrid.

El chef ha relatado su cambio de trayectoria en los micrófonos en La Ventana de La Ser. "Era un cúmulo de circunstancias, pero hay un momento que es el más importante. En 2018 estuve 230 días fuera de casa, y hubo una noche, de madrugada, cuando una de mis hijas, que tenía 9 años, se despertó, me cogió de la pierna y me dijo: 'Papá, no te vayas, que hay accidentes de avión, papá, no te vayas, por favor'. Ahí fue cuando hice un clic y pensé: 'Esto ya no puede seguir así'".

Franco ha recordado la emoción que experimentó cuando recibió la noticia de su nueva estrella Michelin. "Lloré antes de que me dijeran que tenía una estrella. Hasta el mismo momento en el que dicen tu nombre, no sabes que te la van a dar. Lloré por dentro, estaba haciendo muchos esfuerzos por no llorar", ha confesado en el programa de Carles Francino.

"Tengo que decir que lloré mucho fue cuando recibí la llamada de una compañera de La Ventana para decirme que hoy iba a estar aquí. Fue un momento muy especial", ha explicado el periodista deportivo, que estuvo dos décadas cubriendo F1 en el diario As.

Durante la entrevista, el nuevo chef compartió las dificultades económicas que enfrentó a lo largo del camino. "Es cierto que nos ha costado mucho: pasamos la pandemia, la subida de precios por la guerra de Rusia y Ucrania, Filomena... Pero poco a poco, paso a paso, estamos aquí con nuestra estrella Michelin", ha recordado.

"Este año no estaba pendiente de la estrella. Ha pasado de ser un objetivo a ser una ilusión. Lo que me importa es que el cliente que venga aquí se vaya feliz. Lo más importante es el cliente, y sin buscarla tanto, la estrella ha llegado, pero cuesta mucho", ha concluido en esta conversación sobre el restaurante que fundó su padre, que ha sido uno de los 36 galardonados este 2025.