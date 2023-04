La decisión radical de un casero y su original castigo a un inquilino que no paga el alquiler

A grandes males, grandes remedios. A veces los propietarios de una vivienda en alquiler tienen que enfrentarse a situaciones de impago de las mensualidades y las soluciones, en términos administrativos, suelen ser complicadas y tardan mucho tiempo en ponerse en marcha.

Por estas razones, algunos propietarios no dudan en recurrir a medidas drásticas, como es el caso de un casero francés que, harto de esperar a que le pagasen las mensualidades atrasadas, decidió tomar cartas en el asunto. No hablamos de un desalojo forzado sino de métodos menos convencionales, más creativos y que pueden resultar más efectivos.

"No he recibido ni un centavo en ocho meses. He recurrido a todos los servicios, pero nada ha funcionado. Todas mis peticiones de pago se impugnan y como resultado el proceso de desalojo se pospone continuamente", explica el propietario al diario Republicain Lorrain antes de confesar qué ha hecho para cobrar sus mensualidades.

Los inquilinos se justifican diciendo que el propietario se había comprometido a realizar obras en la casa. Trabajos que aparentemente no realizó aunque él asegura ha renovado el techo y la calefacción de la vivienda. Sin embargo, el pasado verano decidió tomar una drástica decisión: sacar las ventanas de la casa.