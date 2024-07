Deniegan la incapacidad permanente a una mujer por ir demasiado maquillada

Hay casos que es imposible olvidar. Eso es lo que ha debido de pensar el abogado de Fidelitis, especialistas en incapacidades laborales: "La doctora del Tribunal Médico, analizando a una persona con cáncer, le dijo directamente es que iba demasiado maquillada y de peluquería como para parecer que padecía algún tipo de enfermedad grave".

Así es el relato con el que explica el experto este caso. La historia no termina ahí: más allá de verbalizar ese comentario, el encargado de evaluar el caso sobre la incapacidad o no del paciente, refleja sus impresiones en el informe médico: "diciendo que aparentemente no reflejaba ninguna secuela grave por el aspecto de la paciente", explica el abogado.

El debate está servido, de ahí que el experto lance una pregunta a todo aquel que vea su vídeo: "¿Te parece justo que se incluya el aspecto físico de una persona en una resolución del Tribunal Médico?".

Debido a estas situaciones de denegación de la incapacidad permanente, el trabajador puede llevar su caso a la vía judicial. Eso sí, es un requisito que previamente se haya agotado la reclamación previa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social.