Descubren químicos permanentes en las cremalleras que llevan la marca YKK

Uno de los mayores productores de cremalleras de todo el mundo YKK, ha descubierto que alguno de sus productos tiene sustancias químicas, concretamente PFAS, perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas. Se ha encontrado en cremalleras y otros productos durante los primeros seis meses del año, aunque no ha salido a la luz hasta ahora.

Así lo recoge Infobae atendiendo a una información de Bloomberg. No obstante, la empresa, que tiene sede en Tokio, está tratando de eliminar estas sustancias químicas de sus productos, pues se vinculan tanto al cáncer como a otros problemas de salud.

YKK ha asegurado que la pintura que contenía PFAS procedía de distintos proveedores, por lo que han procedido a asegurarse en sus siguientes compras de que cumpla con los estándares sanitarios necesarios. Aunque para esas compañías que suministraban materia prima a la compañía ha sido un revés.

No se sabe cuántas han sido las empresas afectadas porque YKK no ha revelado su lista de clientes. Y varias marcas de ropa que utilizan este tipo de cremalleras -The North Face, Patagonia Inc., Columbia Sportswear Co. o Lululemon Athletica Inc.- también se han negado a decir si se han visto afectadas por este proceso.

Prohibición de sustancias tóxicas en textil en EEUU

Estados Unidos está poniendo en marcha nuevas leyes para prohibir sustancias químicas en la ropa, aunque ya existen varias prohibiciones en alfombras y envases de plástico. Será a partir de 2025 cuando las leyes de California y Nueva York prohíban estas sustancias en las prendas de vestir. Y en Minnesota y Maine será a partir del año 2030.

Cuando lleguen ambas fechas, todas las empresas que comercialicen ropa estarán obligadas a retirar de sus tiendas los productos que contengan PFAS.