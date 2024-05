Oskar Matute reacciona (y de qué forma) a lo que ha dicho el ganador de 'Pasapalabra' de Hacienda

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha querido comentar las palabras que ha dejado Óscar Díaz, ganador de Pasapalabra, sobre los impuestos que va a tener que pagar a Hacienda después de ganar el concurso.

Díaz, que se ha llevado 1,8 millones de euros por resolver el rosco, ha concedido una entrevista a Eldiario.es donde ha hablado precisamente de impuestos. Ha dicho el concursante que le parece bien "que Hacienda se lleve lo que se tenga que llevar" ya que es "lo que corresponde" al dinero que ha ingresado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Creo en la progresividad de los impuestos y yo espero que se gaste bien. No, no me duele en absoluto y me parecería injusto incluso que gente que gana lo mismo que yo tributara más que yo por el mero hecho de que yo lo haya hecho en un concurso", ha afirmado.

Por último ha señalado que es cierto que no es fruto de su trabajo y que es "una cosa un poco peculiar": "Sí es fruto de mi esfuerzo porque conlleva cierto estudio, preparación y haberlo hecho bien en un determinado entorno un poco raro, aunque no sea un entorno laboral, pero me parece bien".

A estas palabras ha respondido Oskar Matute con una frase que lo dice todo: "Hay gente que te renueva la confianza en el género humano". Junto a este mensaje un buen puñado de iconos de palmas.