Desesperación absoluta de un profesor británico por la actitud de España: "Es una mezquindad lo que me hacen"

Mark Saxby, un profesor británico de 56 años, ha expresado en el diario The Guardian su frustración y desesperación después de enfrentarse a una batalla burocrática de 3 años para conseguir, después del Brexit, la residencia en España. Saxby, que llegó a Valencia antes de la pandemia, en 2020, se ha visto atrapado en un limbo legal por un problema con su seguro médico. Ahora, teme que su derecho a residir en el país esté en peligro.

"Es una mezquindad lo que me hacen", comenta Saxby al diario británico, donde describe el tormento que ha vivido desde que le negaron la residencia al no tener, en 2021, un mes de seguro médico, a pesar de cumplir con los requisitos que se establecen en el acuerdo de salida aprobado por la UE y el Reino Unido. "He hecho todo lo necesario, pero todo esto es, simplemente, ridículo", dice sobre la negativa de las autoridades valencianas.

Saxby, que enseña inglés como lengua extranjera en la Comunitat Valenciana, presentó su solicitud de residencia en 2020, pero el confinamiento y el cierre de oficinas por culpa de la pandemia retrasaron el proceso. Cuando las autoridades valencianas revisaron su solicitud, le informaron de que en el primer año de su residencia en España no constaba un mes de seguro médico. Aunque el profesor apeló, echando mano del acuerdo bilateral sobre salud entre España y Reino Unido, se mantuvo la negativa.

Durante los tres años que ha estado en este limbo legal, Saxby ha agotado todos sus ahorros y se ha visto obligado a trabajar en el Reino Unido durante el verano para poder mantenerse. Sin embargo, cada vez que regresa a España, siente una profunda ansiedad. "Mi único hogar está en España, pero llevo todo el verano sin saber si me dejarán entrar cuando vuelva", dijo, añadiendo que la incertidumbre lo tiene "físicamente enfermo".

"He vivido en Alemania ocho años y hablo italiano, pero siempre me atrajo España por su gente amable y relajada", explicó. "Pensé que sería un buen lugar para vivir con mi sueldo de profesor, pero ahora me siento atrapado en una pesadilla sin fin".

Sin respuestas y sin ayuda



Saxby ha buscado ayuda tanto en la embajada británica en Madrid como en la Comisión Europea, pero hasta ahora, nadie ha sido capaz de ofrecerle una solución. La Comisión Europea reconoció que ha recibido varias quejas relacionadas con el requisito de seguro médico en España, lo que podría indicar un problema general con la implementación de este criterio después del Brexit. Sin embargo, la respuesta que recibió fue la de que su caso es un problema individual, por lo que lo iban a tratar y que debía buscar un abogado para resolver su situación.

El ciudadano británico también critica al gobierno de Reino Unido por haber abandonado a los ciudadanos británicos que viven y trabajan en la UE en las negociaciones del Brexit. "Nos prometieron un acuerdo bien cocinado en el horno, pero los que acabamos asados somos nosotros", comenta irónicamente. "La embajada británica me dice que no pueden hacer nada, y la Comisión Europea solo me ha pasado de una agencia a otra, sin ninguna ayuda. Es como si nadie quisiera responsabilizarse”, explica.

A medida que se acerca la fecha de su regreso a España, Saxby teme que las autoridades le nieguen la entrada al país que ha considerado su hogar los últimos tres años. Su caso refleja las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos británicos después del Brexit, particularmente en lo que respecta a la residencia y el cumplimiento de los requisitos burocráticos en distintos países de la UE.