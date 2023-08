Dos alumnas españolas luchan por el 'Nobel Junior del Agua'

Las alumnas del Colegio Luis Amigó Lucía Royo Asa y Ainara San Miguel Rodríguez representarán a España en la final internacional del Stockholm Junior Water Prize, el Nobel Junior del Agua, que se celebrará en Estocolmo este mes de agosto. Piden tu apoyo para People’s Choice Award, el Premio del Público del Certamen.

Ainara San Miguel Rodríguez y Lucía Royo Asa lograron, en la final celebrada en Madrid el jueves 4 de mayo de 2023, el Primer Premio Nacional del certamen Stockholm Junior Water Prize.

Ainara y Lucía son alumnas de 1º de Bachillerato del Colegio Luis Amigó de Mutilva, Navarra, y su proyecto ganador, dirigido por sus profesores, Javier Elizalde Razquin y Verónica Pérez Lanes, y titulado “El sonido, ¿aliado frente a los microplásticos?” centra su investigación en la búsqueda de un método simple y económico para detectar microplásticos en los ríos a través del sonido.

Con un altavoz, un afinador y algunos instrumentos de laboratorio, Ainara y Lucía presentaron al jurado de la Fundación Aquae un procedimiento sencillo y útil destinado a identificar microplásticos en el agua dulce; no sin antes realizar varios controles para diferenciar el comportamiento de las muestras con o sin presencia de plástico, observando cómo afecta, por ejemplo, la presencia en el agua de otros agentes como el lodo, las piedras o la biodiversidad del mismo río. Las muestras analizadas fueron recogidas en varios puntos del río Arga a su paso por Pamplona.

Participan más de 30 países

Según declaró el jurado del concurso de la Fundación Aquae, entidad responsable de organizar este certamen en España desde hace ocho años, el trabajo de investigación presentado por las navarras Lucía y Ainara “se trata de un proyecto muy innovador, debido al uso del sonido como elemento para la detección de microplásticos, y que además aborda un creciente problema medioambiental en el agua que debe abordarse a corto plazo”.

El Stockholm Junior Water Prize, considerado el Nobel Junior del Agua, es un concurso destinado a alumnos de entre 16 y 21 años donde se presentan proyectos de investigación escolar dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas y el planeta, mediante la mejora de la calidad del agua, la gestión de los recursos hídricos y la protección o el tratamiento del agua potable y/o residual.

Más de 30 países de todo el mundo participan en el Stockholm Junior Water Prize. Este certamen, iniciado en 1997, se ha convertido en el punto de encuentro de jóvenes estudiantes de todo el planeta interesados en los retos del agua y la sostenibilidad

“Se trata de un proyecto muy innovador, debido al uso del sonido como elemento para la detección de microplásticos, y que además aborda un creciente problema medioambiental" jurado del concurso de la Fundación Aquae

Tras la final del certamen nacional, que se celebra anualmente en Madrid, el equipo representante español acudirá en agosto a Estocolmo, donde se celebrará la Final Internacional que organiza el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), dentro del marco de la Semana Mundial del Agua (World Water Week).

En su estancia en el país sueco, durante cinco días, se les ofrece la oportunidad única de presentar y discutir sus proyectos con una amplia variedad de expertos y asistentes a la conferencia internacional. Cada uno de los finalistas de los distintos países representados es entrevistado por un jurado de expertos internacionales, que deciden el proyecto ganador que se anunciará durante la ceremonia final de premios el martes 22 de agosto.

Lucía Royo Colegio Luis Amigó 2023

Además, su proyecto de investigación también participa en el People’s Choice Award, una votación popular en la que cualquier persona puede votar, hasta el 15 de agosto, por su proyecto favorito en esta edición del Stockholm Junior Water Prize.

Votar su trabajo es tan sencillo como acceder a través de este link, buscarlo entre los candidatos “2023·Spain – Is the sound an ally against microplastics?” y votar pulsando en el botón correspondiente.

El proyecto ganador de esta categoría del concurso también se conocerá el 22 de agosto. Ainara y Lucía agradecen tu apoyo y colaboración en la votación de su investigación. Como dice el lema del equipo de ciencias del Colegio Luis Amigó, “¡Juntos, somos más!”.