Dudas sobre su autoría, las consecuencias y confianza en que no vuelva a pasar: qué saben los jóvenes del 11M

"Estoy aquí de milagro", asegura Zaira. Ella tiene 18 años, es de Madrid y sabe que su madre "se libró ese día por mucha suerte" de tomar uno de los trenes contra los que atentaron el 11 de marzo de 2004, porque cogió el anterior. Lo cuenta en una conversación con El HuffPost en un trayecto en tren entre las estaciones de Santa Eugenia y Atocha. "Fue algo trágico que, hasta donde sé, en Madrid, no se ha vuelto a repetir y espero que sea así", añade.

Desconoce, sin embargo, las consecuencias políticas que tuvieron lugar en los días venideros. "Nunca lo hemos llegado a tratar en clase a fondo", asegura. Y no es la única que carece de algunos datos sobre este suceso. Varios jóvenes han hablado con este periódico para compartir qué conocen y recuerdan o qué no de esta jornada histórica para la sociedad española.

"Yo vivo cerca, al lado de las vías de Atocha, en travesía de Téllez, y recuerdo despertarme por el sonido de la explosión", cuenta Fernando. Él tiene 28 años y en marzo de 2004 "iba al colegio, estaría en tercero de Primaria", apostilla. "Se vivió como una jornada bastante traumática y recuerdo que mis padres, no sé si fue un jueves, nos sacaron de Madrid y nos llevaron al pueblo", continúa recordando.

Alexia tiene 21 años es de El Pozo y, cuando ocurrió el atentado, tenía dos años. "En mi casa se escuchó el golpe de la explosión", narra. Ella atiende a El HuffPost en la estación en la que tuvieron lugar los hechos. En su caso, tiene un amigo cuyo padre se quedó sordo, "porque le explotó al lado y menos mal que no le pasó nada más grave". Además, señala que en el instituto en el que estudió, que también es del barrio, se hablaba a veces de lo ocurrido.

Algunos son más mayores y recuerdan cómo se vivió a nivel mediático. Es el caso de Fernando, que habla de las primeras acusaciones a ETA. Una idea que perdura en el imaginario colectivo y que algunos de los más jóvenes han asumido. Como Alejandro, un joven de 18 años de El Pozo, cuya estación fue uno de los cuatro puntos objetivo del atentado. En su caso, sí sabe que su padre ese día "llegaba tarde al trabajo y, justo a gracias a eso, se salvó".

Otros opinan que fue un atentado "causado por objetivos políticos, que sucedió en una fecha bastante señalada, antes de unas elecciones —y que se saldaron con victoria de los socialistas—", opina Guillermo. Él tiene 22 años y viene de Ciudad Real. Del mismo lugar procede María, que tiene 24 años y señala que, a día de hoy, "no se ha esclarecido todavía muy bien quién fue". Una información que sí recuerdan que trascendiera las fronteras nacionales.

Así lo cuenta Tatiana. Una joven ucraniana de 26 años que atiende a este periódico en el mismo trayecto que Zaira. "Creo que mis padres saben más, porque yo tenía seis años y, cuando vimos las noticias sobre esto, supimos que islamistas habían atentado en España". Ella, además, sabe que tuvo lugar en algunas de las estaciones que recorre el tren en el que tiene lugar esta conversación.

"Sí, porque el hermano de mi marido en ese momento estaba trabajando en Madrid y tuvo suerte porque salió un poquito antes", narra. "Él es más mayor, tiene 45 años y su primera experiencia por Europa fue España y qué bien que Anatoly tuviera la suerte de salir antes", añade.

Alex también habla con El HuffPost. Lo hace en Atocha, tiene 20 años y viene de Estados Unidos. En el momento de la conversación, lleva tres días en Madrid y cuenta que el 11M "fue uno de los mayores ataques a los trenes de Cercanías que pasó hace 20 años". Afirma saber que sucedieron en Atocha y piensa que se trata de algo "terrible. En América", prosigue, "también tuvimos unos años antes un gran ataque terrorista y se nota que todo ha cambiado desde entonces". Él, al igual que otros jóvenes españoles, desconoce quién reivindicó la autoría de lo sucedido.

En las primeras horas que siguen a los atentados el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguraba que ETA se encontraba tras los atentados, una hipótesis que el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, desmintió. El juez Baltasar Garzón, que en ese momento ejercía como titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha apuntado a El País que, "a partir de la una y media de la tarde, pero sobre todo de las tres" de ese día había llegado a la conclusión de que "no había sido ETA. A las tres de la tarde, ni lo pensaba yo ni ninguno de los expertos de la policía con los que hablé".

Finalmente, Al Qaeda reivindicó la autoría de lo sucedido. Lo hizo a través de un vídeo que recibió el entonces ministro del Interior, Ángel Jesús Acebes Paniagua, en el que apuntaban que los atentados habían sido "una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados" y que firmaba "el portavoz militar de Al Qaeda".

Un tema del que hablar más

Muchos de los jóvenes que han hablado con este periódico están de acuerdo en que es un suceso del que hablar más. "Se debería tener en cuenta" en el temario, opina Álvaro, originario de Badajoz y de 26 años. Él cree que la idea de que la banda ETA se encuentre tras el atentado puede responder a que como "se dijo en su día que que pudo haber sido, pues a lo mejor hay gente que se le ha quedado en la cabeza que fueran ellos".

De hecho, en su caso en concreto, como era tan pequeño cuando sucedió tiene "pocos recuerdos". Pero, "con el paso de los años, sí que me he dado cuenta de que fue justo antes de unas elecciones que pudo cambiar el devenir de que ganase el PSOE o el PP", un dato que ha podido saber "a base de reportajes o leer noticias".

Alejandro también es de los que considera que se podría incluir en las lecciones de los estudiantes. "En Bachillerato entiendo que no se dé porque no hay tanto tiempo para tratar de estas cosas si no entran en el examen", afirma. "Pero creo que en la ESO, por ejemplo, sí se podrían dar charlas o información que entre en el temario, ya que sí que fue un acto importante", añade.

Y lo mismo piensa María. Ella opina que "falta mucha información de muchos temas que deberíamos saber, sobre todo los jóvenes para conocer de dónde venimos y para dónde vamos". Porque cree que están "desinformados con toda la información" que tienen a su alcance. De hecho, María es de las que asegura que este tema es uno de los que le gustaría saber más.

Confianza en que no se vuelva a repetir

Desde la estación de El Pozo, Alexia reconoce que siente "miedo a que vuelva a pasar porque, encima, pasó a las siete y media. Yo cojo ese tren casi todos los días para ir a la uni", reconoce. Zaira, por su parte, confía en que no vuelva a ocurrir un suceso así. Otros, sin embargo, no contemplan esa posibilidad y aseguran viajar "tranquilos".

Así le ocurre a Manuel, de 23 años, que habla con este periódico en un tren que, en el momento de la entrevista, acaba de salir de la estación de Santa Eugenia. "Lo pienso, pero, a lo mejor como me pilló muy de pequeño y pasó hace tantos años, no me causa tanta impresión", afirma. "Pero sí, realmente es esta misma línea y pasa por Atocha todos los días, pero no lo pienso en plan negativo", continúa.

Algo similar le ocurre a Guillermo. Él cuenta que viaja "todos los días en tren" y que se siente "bastante tranquilo". "La verdad, no pienso que pueda volver a pasar, creo que hay bastante seguridad hoy en día", concluye.