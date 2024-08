Easyjet le cancela el vuelo cuando se encontraba ya en el avión rumbo a España

Una madre británica, Kerry Andrews, ha compartido varias críticas hacia easyJet después de que la compañía cancelase mediante correo electrónico sus vacaciones en pleno vuelo. La mujer se había trasladado desde Manchester hacia Alicante con su hija de dieciséis años para celebrar el fin de la temporada de exámenes.

A pesar del correo electrónico que recibió, donde afirmaban la cancelación de su vuelo, la mujer no creyó lo que le estaba pasando, hasta que en el momento de facturar "me dijeron 'no tienes vuelo'. No nos ofrecieron nada, ni vuelos alternativos".

"Básicamente me dijeron que buscara mi propio camino a casa. Me dijeron que habían cancelado todas mis vacaciones mientras estaba en el aire, no sé si querían que saltara por la ventana o qué" lamenta la madre con indignación.

"Si no hubiéramos tenido dinero, nos habrían dejado en el aeropuerto de Alicante"

Sin embargo, según destaca el medio Mirror, ambas finalmente lograron reservar los dos últimos asientos en un vuelo de regreso a Manchester debido al autismo de su hija. A pesar de ello, destacan las dificultades a las que tuvieron que hacer frente mientras esperaban el reembolso del otro vuelo. "Pude tomar mi vuelo allí, registrarme en mi hotel, llegaron todos los traslados, no cancelaron todas las vacaciones. Pero si no hubiéramos tenido dinero, nos habrían dejado en el aeropuerto de Alicante".

Por su parte, uno de los portavoces de la compañía se disculpó con la familia ante lo sucedido. "Lamentamos mucho escuchar sobre la experiencia de Kerry después de recibir un correo electrónico por error de que habíamos cancelado sus vacaciones. Nos complace que las vacaciones de Kerry hayan podido llevarse a cabo según lo planeado, sin embargo, hemos organizado un reembolso completo para las vacaciones, así como un reembolso por el costo de los vuelos alternativos a casa que reservó".