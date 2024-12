El 99% de la gente no sabe que el desodorante puede matar

La muerte de Giorgia Green, una niña de 14 años de Derby que sufrió un paro cardíaco tras inhalar desodorante en aerosol en mayo de 2022, ha motivado a su familia y amigos a lanzar una emotiva campaña llamada Bee Angels para advertir a otros sobre los riesgos de estos productos cotidianos.

Desde su creación, Bee Angels ha organizado diversas actividades destinadas a reunir a la comunidad mientras comparten un mensaje vital. Entre ellos, destacan dos eventos de patinaje sobre ruedas y un taller de manualidades navideñas, cuya segunda edición se celebrará el 30 de noviembre en Spondon Old School, de 13:00 a 17:00 GMT.

Paul Green, el padre de Giorgia, cuenta en la BBC que el nombre de la campaña fue inspirado por la fascinación de su hija por las abejas y su amor por la creatividad. "Ahora Giorgia es un ángel, al igual que otros que han fallecido de la misma manera", comentó.

El evento de manualidades, que tuvo gran éxito el año pasado, busca fomentar la participación abierta de toda la comunidad, incluidos aquellos que no conocieron a Giorgia. "De hecho, nos encantaría que viniera gente que no nos conoce, porque estamos tratando de hacer llegar la información no sólo a la gente que conocemos, sino también a la gente que no conocemos", asegura Paul.

Un peligro desconocido

Paul Green subraya que la mayoría de las personas desconocen los riesgos asociados con los desodorantes en aerosol. "El 99% de las personas a las que les contamos se sorprenden al descubrir que estos productos pueden ser mortales", precisa. Esta falta de conocimiento es lo que impulsa a la familia a redoblar sus esfuerzos para difundir información y prevenir tragedias similares.

Por ello, la familia Green está buscando aliados que ayuden a amplificar su mensaje a través de redes sociales y otros medios. "Queremos llegar a tantas personas como sea posible para que puedan protegerse a sí mismas y a sus seres queridos", explica Paul. Para quienes deseen apoyar la causa, el grupo está disponible en plataformas como Facebook e Instagram.