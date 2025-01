El antiguo calentador que es todo un peligro pero que siguen usando las abuelas españolas

La mesa camilla es un clásico en las casas de las abuelas. Este mueble, con calentador o fuego de carbón que puede llegar a los 300 °C, se mantiene debajo de una manta, lo que puede suponer un peligro de incendio para cualquier casa.

Según publica el medio The Local, muchas casas españolas no están realmente construidas para el frío y "no tienen mucho aislamiento". De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, el 30% de los hogares en este país no tiene ningún tipo de calefacción central, por lo que necesitan formas alternativas de mantener el calor en invierno.

Esta mesa camilla constituye una de las formas de calentarse más comunes en España. Un mueble que se utiliza desde el siglo XVI, y que se usa con más asiduidad en las casas del sur de España. Debajo de a mesa, en el centro, "se corta un agujero circular o rectangular en la base, donde se coloca el brasero o calentador".

"Durante siglos, las familias españolas han tenido braseros bajo las mesas de camilla de sus salas de estar. Todos se sentaban alrededor de la mesa con las piernas debajo de las capas de tela para mantenerse calientes", explica la publicación. Con el aumento del precio del gas y la electricidad, "muchas personas han vuelto a utilizar este método de calefacción de la vieja escuela, especialmente las personas mayores".

De acuerdo a la publicación, el problema es que, si bien proporcionan calor y un lugar para socializar en invierno, "estas mesas y calentadores también pueden ser peligrosas". Según datos de la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Incendios de España consultados por el medio, casi el 40% de los incendios domésticos con víctimas mortales en España tienen su origen en estufas o braseros.

"Y no son sólo los de carbón, los eléctricos pueden ser igual de malos", advierte Manuel Amate en una entrevista en el programa de televisión Más Vale Tarde, donde también informa que "un brasero eléctrico puede alcanzar una temperatura de 300 °C. Eso es fuego".

En 2021, se produjeron 48 incendios al día en viviendas en España, según datos de las mismas asociaciones. "El peor mes fue diciembre, durante las semanas más frías del año". Además, la publicación concluye con un estudio realizado por la OCU, que "mostró que la mayoría de los incendios comienzan en la sala de estar".