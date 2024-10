El arzobispo de Madrid admite la pederastia en la institución:"La Iglesia quiere acompañarles"

El cardenal de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha asegurado que "ninguna víctima" de abusos sexuales en la Iglesia se va a quedar sin "acompañamiento total", incluida la reparación económica. Así lo ha indicado durante el primer homenaje de “reconocimiento y reparación a las personas víctimas de abusos de la Iglesia” organizado por la archidiócesis de Madrid en la catedral de la Almudena.

"Ninguna víctima se va a quedar sin acompañamiento en total, no podemos sectorizar y pensar que una indemnización... La Iglesia quiere acompañarles", se ha referido Cobo a las víctimas que se encontraban presentes. "No queremos, no podemos, no debemos pasar página. Hoy nos convocan las víctimas de abusos. Es con vosotros y vosotras, con vuestro clamor, con quienes queremos estar y quedarnos. Sabe Dios que no nos mueve otra voz”, ha subrayado Cobo.

Al ser preguntado por las indemnizaciones que podrían recibir las víctimas, Cobo ha asegurado que "la Iglesia quiere acompañarlas, integrarlas en el corazón de la Iglesia, con todo lo que supone, con absolutamente todo".

En declaraciones a los medios antes del acto, el arzobispo de Madrid ha afirmado que ya están "negociando" y "dando pasos" desde la Conferencia Episcopal Española (CEE) para articular esta reparación.

"Queda pendiente que vayamos a afrontarlo, ya estamos en el camino y estamos articulando, porque también es verdad que los procesos de articulación de todos los deseos son más lentos pero sí, ya estamos dando pasos", afirma el representante de la Iglesia en España.

Este no es el primer acto que se celebra en reconocimiento a las víctimas de abusos. l obispo de Bilbao, Joseba Segura, homenajeó a las víctimas de pederastia en su diócesis en marzo de 2023, ofició una “misa de perdón” donde se leyeron testimonios de afectados, entre los que había un sacerdote que sufrió abusos, y también plantó un olivo.

Segura y Cobo son de los pocos prelados españoles que publican informes anuales sobre los trabajos que realizan sus episcopados sobre los casos de pederastia, aunque ambos siguen sin incluir datos relevantes, como sí hacen las diócesis estadounidenses o algunas alemanas: