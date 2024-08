El hallazgo de un nuevo virus pone en jaque a camioneros europeos: pago de 10 euros en la frontera o no pasas

Los camioneros que entren en Bulgaria deberán pagar una tasa de desinfección de 10 euros (20 levas) a partir del 1 de septiembre. Hasta entonces, miembros de un equipo sanitario realizarán de forma gratuita la desinfección preventiva de los vehículos.

La medida se aplica a todos los puntos de entrada a Bulgaria desde las fronteras con Grecia, Turquía, Macedonia del Norte, Serbia y Rumanía y se aplica tras la detección de una enfermedad contagiosa en cabras y ovejas.

El impuesto de 20 leva se aplica a todos los camiones de más de 3,5 toneladas, mientras que para los turismos y vehículos de menos de 3,5 toneladas el impuesto se ha fijado en 4 leva (2 euros).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) de Grecia confirmó hace un mes la presencia del virus de la denominada 'peste caprina' (PPR) en una explotación de 264 ovejas y cabras. Se trataba de la segunda incursión del virus de la PPR en la Unión Europea, tras la detección de la enfermedad en Bulgaria en 2018.

La sospecha inicial surgió debido a los hallazgos clínicos de fiebre, diarrea, dificultad respiratoria, secreción óculo-nasal, estomatitis necrótica y halitosis en 50 animales. El examen post mortem también reveló inflamación en el abomaso.

Hasta ahora, se han identificado focos de animales infectados en Tesalia, Corinto, Ática y Creta, mientras que los servicios en Macedonia Central y Epiro también se han puesto en alerta, obligando a los productores a aplicar estrictamente las instrucciones de las autoridades.

A raíz de estas informaciones, se prohibió la exportación y el sacrificio de animales, y los controles se ampliaron incluso a las queserías para frenar la producción de queso feta. Los productores amenazan con demandas y piden una compensación ya que, según algunas estimaciones, esta situación se prolongará hasta mínimo septiembre.

Los últimos datos también muestran brotes en la región de Tulcea, en el este de Rumanía. La zona es una estación de engorde de corderos para la exportación y el comercio dentro de la UE, por lo que una propagación del virus en esta zona podría hacer que muchos países europeos recibieran esta carne contaminada.

Las autoridades sanitarias han subrayado, no obstante, que los consumidores no deben preocuparse porque "la enfermedad no se transmite a las personas", pero es muy contagioso entre cabras y ovejas y puede matar hasta el 70% de los infectados.

La PPR se describió por primera vez en Costa de Marfil en 1942 y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcula que la enfermedad ocasiona pérdidas de hasta 2.100 millones de dólares al año en todo el mundo.