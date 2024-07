El polémico producto retirado de Mercadona aún se vende por millones en España

Europa Press via Getty Images

Mercadona sembró la polémica en 2022 cuando sacó a la venta un nuevo producto de comida precocinada bajo su marca propia, Hacendado. Inspirado quizás en la expresión "ni siquiera se puede hacer un huevo frito", la cadena de supermercados presentó huevos fritos envasados.

La bandeja de dos huevos costaba 1,80 euros y bastaba con calentarlos durante 30 segundos en el microondas para disfrutarlos. Parecían recién fritos, con la yema líquida, y permitían ahorrar mucho tiempo. Pronto se hicieron virales. No se habló de otra cosa en redes sociales durante semanas.

Algunos usuarios creían que una "idea genial". "Igual un día en vez de macarrones me apetecen huevos fritos y no me apetece cocinarlos", señalaba una chica en la red social X.

Sin embargo, otros muchos criticaban aspectos como el uso excesivo de plástico, destacando el impacto ambiental de este tipo de residuos, o los efectos negativos que podían tener en nuestra salud. "Mercadona te vende dos huevos fritos en una bandeja plástico por casi 2€ pero tú luego utiliza el transporte público y recicla porque la huella ecológica y tal bla bla bla", se queja otro internauta.

Creados para quien no tiene tiempo

Javier Yzuel tuvo la idea de crear este producto debido a la falta de tiempo en su día a día. "Los tiempos han cambiado a una velocidad impresionante. Hace 10 o 15 años cocinaba porque tenía tiempo para hacerlo. Ahora rara vez tengo la oportunidad de hacer eso", cuenta en el portal NIT.

El español de 47 años, fundador de Innovation Foods 360, Yzuel es consciente de que el tema del plástico es algo que hay que solucionar, pero defiende el papel del producto como una alternativa más a las opciones precocinadas: "Quienes no tienen tiempo o tienen algún imprevisto tienen una opción prácticamente lista para la venta en los hipermercados. Apliqué el mismo principio a los huevos fritos".

Para fabricar este producto, rompía el huevo en un molde empapado en aceite, que luego introducía en el horno a temperaturas de entre 232 y 252 grados durante poco más de dos minutos. Una vez que estaba listo, había que enfriarlo rápidamente y congelarlo. Una vez descongelado, el huevo debe tener una consistencia "similar a la de un huevo recién frito", es decir, con la yema líquida y la clara frita.

"El secreto es alcanzar una temperatura que garantice la seguridad alimentaria y luego detener el proceso. A 65 grados, el huevo se coagula. Creé un sistema que permite controlar la temperatura interna de los alimentos y luego reducirla abruptamente", señala.

Millones de ventas

Pese a recibir varias negativas cuando presentaba el producto, en 2023 Yuzel reveló que "en España, se venden cada año alrededor de 50 millones de estos huevos congelados. Y no está sólo en las estanterías de Mercadona. Hay restaurantes de comida rápida que optan por esta propuesta".

Aunque en Mercadona se retiraron, el español asegura que se siguen fabricando: "Una empresa de Burgos (sobre la que no puedo dar más datos porque estoy obligado a mantener el secreto) fabrica 65.000 de estos huevos congelados al día, después de que mi patente fuera adquirida por una empresa de alimentación con sede en Gipuzkoa, en el País Vasco".

Por su parte, la fábrica de Innovation Foods 360 de Teruel (en la provincia de Aragón) produce más de 40.000 huevos fritos cada día, sin sal, aditivos ni conservantes. También existe otra unidad fabril en su Vittoria (País Vasco) natal en la que se producen unos miles más. "Están cocidos y ultracongelados y no suponen ningún riesgo para la salud", asegura.

Los huevos pueden permanecer hasta 18 meses en el congelador. El almacenamiento es sencillo y facilita la cocción, sobre todo en las cocinas de cadenas de restaurantes. "Para una empresa de comida rápida, que tiene que atender cientos de pedidos al día, freír tantos huevos no es posible en estos momentos", subraya Yuzel.