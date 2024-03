El sobrecogedor testimonio del pasajero que se salvó de salir despedido por la puerta del avión en pleno vuelo

Un acto tan cotidiano para muchos como puede ser el de subirse a un avión para realizar un viaje, podría convertirse en una de las peores experiencias que una persona puede vivir. Y es que, pese a que los nervios previos a un viaje de avión están siempre presentes, es cierto que el riesgo de sufrir un accidente o experimentar una situación tensa o que comprometa la seguridad de los viajeros es altamente improbable, pero no imposible.

Uno de estos episodios lo sufrió Coung Tran, un hombre norteamericano que experimentó una de esas historias traumáticas y que no podrá olvidar jamás. Todo ocurrió durante un vuelo de la aerolínea Alaska Airlines el pasado 5 de enero, cuando sin previo aviso, una de las puertas de emergencia de la aeronave salió disparada fuera del avión, a unos 5.000 metros de altura.

En ese momento, Tran fue testigo de cómo sus pertenencias (maleta, ropa, móvil...) salieron por el agujero de forma súbita, fruto de la enorme fuerza provocada por la despresurización que experimentó el avión.

En una entrevista concedida por Tran a la BBC, aseguró que tras dos meses, continúa padeciendo un “grave estrés emocional, miedo y ansiedad”, como consecuencia de la experiencia traumática que vivió. Según relató, sintió una fuerza desmesurada y que trataba de tirar de él hacia abajo. Solo el cinturón de seguridad lo evitó.

“Probablemente fue la primera vez en mi vida que sentí que no tenía control sobre nada. No podía creer lo que estaba pasando”, afirmó ante el medio citado. Pero Tran no fue el único damnificado, ya que en el momento en el que todo ocurrió, el resto de pasajeros comenzaron a mirar con cara de angustia, asombro y miedo ante lo que podría pasar.

Denuncia por los daños causados

Este incidente ya fue puesto en manos de la justicia, después de que Tran junto a otros seis pasajeros, interpusiera una denuncia contra Boeing, Alaska Airlines y Spirit Aerosystems por lo ocurrido. El protagonista de esta historia sostiene que el trayecto duró unos 30 minutos, pero que para él se hicieron eternos. "No tenía mi teléfono, no tenía noción del tiempo, así que me quedé sentado mirando el agujero todo el rato", aseguró.

Lo fundamental es que todo se resolvió de forma favorable, y no hubo que lamentar pérdidas humanas, aunque Tran asegura que su cuerpo "se está recuperando, pero todavía tengo una gran cicatriz en la pierna (fruto de la presión y los golpes) que no sé si algún día desaparecerá, concluyó Tran, que exige una sanción e indemnización por los daños causados a las tres empresas antes mencionadas.