Emilio Doménech advierte en 'Gabinete de crisis' de la fragilidad de España ante los tsunamis

"Nos imaginamos las catástrofes que pueden suceder en España". Con esta frase tan contundente ha resumido Emilio Doménech (Nanísimo) en Al Rojo Vivo lo que será 'Gabinete de Crisis', el nuevo formato que se estrena esta noche en La Sexta y que pretende ahondar en las mencionadas catástrofes que puede sufrir nuestro país y desgranar si estamos preparados para hacer frente a la magnitud de este tipo de acontecimientos.

En el espacio, tal y como ha indicado Doménech en el avance, se contará con los testimonios de expertos, representantes del diversas instituciones e incluso miembros del Ejército que darán su punto de vista y proporcionarán un análisis pormenorizado y estudios que refuten sus argumentos.

Esta primera entrega del programa se centrará en los tsunamis, unos terremotos que, en contra de lo que se puede pensar, también pueden suceder en España, concretamente en Huelva y Cádiz, esta última la más vulnerable: "Es prácticamente una isla. El tiempo que hay entre un terremoto y el tsunami es de 50 minutos. Una evacuación allí en este tiempo es muy complicada, más en verano, lleno de turistas", ha advertido el periodista.

La voz de los expertos y testigos de tsunamis

Este estreno, con la mira puesta en los tsunamis, tendrá como una de las protagonistas a María Belón, la doctora española que vivió junto a su familia las graves consecuencias del tsunami del océano Índico en 2004, mientras pasaba las vacaciones de Navidad en Tailandia. Una trágica historia, afortunadamente con final feliz para dicha familia española, que llevó al cine J.A Bayona bajo el nombre de Lo Imposible.

"Me quedo petrificada cuando me entero que toda la costa de Cádiz y Huelva es una zona donde ha habido tsunamis", argumenta Belón en este primer programa. Una estupefacción que todavía es mayor si se tiene en cuenta que "las instituciones españolas no están todo lo preparadas que deberían ante una catástrofe de estas características, todavía no hay un protocolo", ha señalado Emilio Doménech.

"No es cuestión de alarmismo", ha subrayado Doménech añadiendo que el programa sirve también para dar voz a Protección Civil y otros organismos que ya están dando señales de un fenómeno que los científicos advierten que es posible a todos los niveles posibles: "No se trata de si ocurrirá sino de cuándo", ha remarcado.

Entre los testimonios de personas que llevan años avisando, "y que son tratados como si fueran frikis", ha sostenido Doménech, se encuentra el coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Calvo, que en el avance de la entrega ya se podía ver cómo señala por dónde podría llegar el tsunami a las costas andaluzas y las zonas a las que afectaría, una de ellas en la playa de la Caleta, lugar donde en ese mismo momento estaban grabando y conversando periodista y coordinador.