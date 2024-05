El nuevo timo que ataca a los clientes fieles de esta franquicia en el que están cayendo muchos españoles

Los números que no deberías marcar si no quieres llevarte una sorpresa en la factura.

Está llegando a algunos correos electrónicos un mensaje supuestamente de MediaMarkt en forma de comentario en un documento de Google Drive. Sin embargo, se trata de phishing, un tipo de estafa en la que los timadores se hacen pasar por MediaMarkt para lograr datos personales y dinero.

"Este es su último recordatorio! Ha ganado un regalo especial en nuestro último concurso, pero todavía no ha sido reclamado", se puede leer en el mensaje, en el que también se indica que nos han mencionado en un documento de Google Drive, según ha informado el medio Maldito Bulo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Aunque no se acceda al documento, se puede comprobar que la persona que realiza la mención en el comentario del documento de Google Drive no tiene un dominio de correo electrónico de MediaMarkt. Así, el comentario simula un intercambio de correos entre dos supuestos empleados de MediaMarkt hablando de la imposibilidad de localizarnos e insistiendo en la urgencia de reclamar el supuesto regalo.

En la estafa insisten en que se trata de nuestra "última oportunidad". Uno de estos supuestos mensajes incluye un enlace externo (http : // redirectiondedrive .com), con una URL que no es la oficial de MediaMarkt (https://www.mediamarkt.es/). Este enlace redirige a un formulario en el que te piden tus datos personales y bancarios para, supuestamente, pagar el envío del regalo. Sin embargo, la URL (claim . lovelycampaigns . com) no es la oficial de MediaMarkt.

Consejos para evitar ser víctima de phishing