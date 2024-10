En los colegios de este país hay niños nuevos durante todo el año

Hace un mes los colegios comenzaron un nuevo curso escolar en España, donde todos los niños comienzan las clases al mismo tiempo según su año de nacimiento. Sin embargo, en un país europeo no todos los niños comienzan las clases el mismo día.

Se trata de Países Bajos, donde la escuela primaria no empieza en septiembre, sino que se inicia a los cuatro años. Concretamente, al día siguiente de cumplir esta edad, independientemente del mes del año. De esta forma, siempre hay alguien nuevo en la clase.

Así lo ha señalado el portal Tu Guía Montessori, donde Mery van den Hout, residente en Países Bajos, quien ha contado su experiencia y ha explicado el lado positivo de la escuela en este país. Así, en primer luegar ha señalado que esta medida es más justa para los niños.

"No es lo mismo entrar al cole con tres años y nueve meses que de cueatro años y cuatro meses. Hay una diferencia que podría generar frustraciones y desaliento en algunos niños. Y esto es lo que ocurre cuando todos tienen la misma fecha de inicio de cole", ha asegurado.

Así, ha manifestado que, si por regla general, "todos los niños comienzan con cuatro años cumplidos y, más aún, con un consenso entre madre, padre, cuidadora de día y futura profe de cole, de que el niño está listo, pues la probabilidad de fracaso será menor".

Además, ha apuntado que en el Grupo 1, los niños en Holanda aprenden jugando. "No hay tareas para casa, no hay lecciones, ni asignaciones, por tal motivo, no habrá atraso de los nuevos niños", ha agregado.