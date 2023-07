Encuentran en Alcorcón a la Barbie real española

El boom de Barbie traspasa fronteras. Y aquí en España hay una mujer a la que ya se conoce como la 'Barbie Española'. Se llama Sonia Rodríguez, tiene 50 años y es de Alcorcón, aunque vive en Talavera de la Reina.

Ha hecho de su pasión por las muñecas de Mattel un estilo de vida único. Su aspecto y su forma de vestir son casi idénticos al de Barbie y, aunque no es rubia realmente, ella asegura que su parecido es natural: "Soy delgada por naturaleza, no me he operado para parecerme a Barbie, tengo la suerte de tener buena genética".

Sonia Rodríguez es una gran coleccionista de Barbie y, de hecho, las expone en su casa, decorada en tonos rosa. Tiene unas 250 muñecas, que incluyen ediciones limitadas y piezas especiales. Algunas de ellas tienen un valor de hasta 300 euros.

La Barbie española asegura haber recibido burlas o críticas por su aspecto, pero no ha dejado que afecten a su autoestima. "Es típico que pasen y me canten la canción de Barbie a modo de burla, a ellos les parece gracioso", explica.