Espantada de profesores de cocina en Ibiza

El Grupo PSOE del Consell de Ibiza denunció el martes la "parálisis absoluta" de la nueva Escuela de Hostelería de la isla, que "todavía no ha contratado ni un solo profesor" para el curso 2024-25.

En un comunicado, los socialistas aseguraron que es "vergonzoso" que, más de un año después de acabar las obras, no se haga nada para impulsar una formación profesional de calidad. En este sentido, señalaron que el anterior Govern balear dejó un proyecto "bien definido y avanzado", con las plazas del personal docente ya dotadas. Sin embargo, en el último año y medio no se ha hecho ningún progreso significativo en este sentido.

La formación lamentó que, según su opinión, la propuesta para este curso se ha limitado a acciones formativas puntuales, algún máster y cursos del SOIB. "No hay un proyecto serio, la escuela está huérfana y los profesionales se contratan sólo para acciones puntuales. Ante esta situación, desde el PSOE exigimos que la Escuela se ponga en marcha a pleno rendimiento", reclamaron.

El PSOE ha exigido así responsabilidades al PP y a la directora de la escuela, Pepita Costa, puesto que "Ibiza no se puede permitir tener unas instalaciones de las mejores de Europa y no ser capaces de replicar el modelo de éxito que ya funciona en Mallorca. La Escuela de Ibiza no puede ser una escuela de segunda".

El PP defiende su propuesta

El PP salió al día siguiente a defender que la propuesta formativa de la nueva Escuela de Hostelería de Ibiza se diferencia del "modelo caduco" aplicado por el PSOE al contar con las "empresas privadas punteras" de Ibiza, que han colaborado "activamente" en el diseño de la oferta.

En otro comunicado, los populares respondieron a las críticas de los socialistas explicando que serán los propios profesionales de la isla los que "en muchos casos" impartirán las clases a los alumnos.

Así, tacharon de "desatino" las denuncias del PSOE y lamentaron la "irresponsabilidad" de transmitir una "falsa imagen" del centro, que el lunes 7 de octubre empezará las clases "gracias al trabajo" de una nueva dirección que se encontró con una escuela "para la que no había proyecto, trabajadores ni siquiera bolis y ordenadores".

También señalaron que el PSOE "oculta intencionadamente" que el centro de Ibiza tiene a su disposición toda la plantilla de profesores de la Escuela de Hostelería de Baleares, que permitirán que este centro "sea una referencia en todo el país por su calidad y sus instalaciones".

Por último, afirmaron que el anterior Govern de Francina Armengol, además de una "escuela vacía", dejó "un pufo de cinco millones de euros" al Consell de Ibiza, que había adelantado el coste íntegro de la escuela, a diferencia de Mallorca y en Menorca, donde el ejecutivo balear había financiado "sus propias competencias".