Estas son las formas de ayudar a los afectados por la DANA incluso desde Madrid

La DANA ha dejado el peor temporal del siglo den la Comunidad Valencia. Aunque el fenómeno natural también ha hecho estragos en Andalucía y Castilla La-Mancha, la peor parte se ha localizado en la provincia de Valencia, donde se contabilizan al menos 92 muertos.

Las imágenes desoladoras de personas luchando por sus vidas, atrapadas en tejados y siendo rescatadas por helicópteros, además de casas y coches totalmente destruidos por las fuertes riadas encogen el corazón. Ante la magnitud de los hechos, el Gobierno ha decretado tres días de luto oficial, mañana 31 de octubre, el 1 de octubre y 2 de octubre.

Asimismo, la solidaridad con las víctimas también se ha demostrado, siendo miles de personas de todo el país las que se han movilizado para intentar ayudar, en la medida de lo posible, a todos los damnificados.

Teléfonos y puntos de recogida de ropa, mantas y alimentos

De esta forma, se han habilitado varios teléfonos. Un primero para la atención a los familiares de personas desaparecidas: 900 365 112 (solo llamadas para ofrecer información sobre familiares a los que esté siendo imposible contactar). Un segundo para los familiares de personas desaparecidas en Letur -622 283 941-, además del 112 para cualquier tipo de emergencias, más allá de desaparecidos.

De querer aportar tu granito de arena con la causa, estos son los centros y sitios habilitados para donar ropa y alimentos:

Casa Caridad está colaborando con el Ayuntamiento de Valencia para ofrecer estos básicos a los afectados. Están organizándose con su equipo de voluntarios, pero de necesitar cualquier ayuda extra la comunicarán a través de sus redes sociales: (@casacaridadvalencia en Instagram).

está colaborando con el Ayuntamiento de Valencia para ofrecer estos básicos a los afectados. Están organizándose con su equipo de voluntarios, pero de necesitar cualquier ayuda extra la comunicarán a través de sus redes sociales: (@casacaridadvalencia en Instagram). Se necesitan donaciones de ropa -independientemente de la talla-, mantas, pañales y comida en el Pabellón del Vedat (Torrent, Valencia), situado en la calle Carrer del Sol, 2.

situado en la calle Carrer del Sol, 2. El Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana ha habilitado un punto especial de donación en el Instituto Luis Vives de Valencia (C./Xàtiva, 11) que permanecerá abierto hasta las 21 horas de forma ininterrumpida.

ha habilitado un punto especial de donación en el Instituto Luis Vives de Valencia (C./Xàtiva, 11) que permanecerá abierto hasta las 21 horas de forma ininterrumpida. El Ayuntamiento de Ribarroja ha puesto en marcha la recolección de ropa de abrigo y mantas en el CEIP Cervantes, situado en C/ Metge Fleming, 2.

En Valencia capital, todo aquel que lo desee puede donar alimentos ropa y productos de primera necesidad mañana 31 de octubre desde las 17:30 a las 20:00 horas en la calle San Juan Bosco, 48.

Por su parte, en Madrid se están recogiendo palas, cubos, alimentos no perecederos, agua, productos de primera necesidad y ropa para trasladar a Valencia tanto en C/ Lucas Mallada, 1, Local 2, de 14h a 21h y C/ Segundo de Mata (Renfe Pozuelo, dejar las donaciones en portería).