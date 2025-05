El tráfico ferroviario intenta volver a la normalidad entre incidencias, miles de afectados y dudas sobre posibles indemnizaciones

Europa Press via Getty Images

Más de 11.000 afectados, caos e indignación en unas fechas clave. Las graves incidencias en el servicio de trenes por el robo masivo de cable de cobre en la provincia de Toledo van dando paso a cierta normalización de las rutas, aunque las incidencias aún se mantienen entre retrasos y nuevos problemas.

Según informa Adif, alrededor de las 16:00 de este lunes se ha recuperado la práctica totalidad de la ruta de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

No obstante, el día ha seguido generando sobresaltos. El último se conocía a primera hora de la tarde, con un problema en los sistemas de señalización en Almodóvar del Río (Córdoba), lo que ha afectado a la alta velocidad con origen y destino Sevilla, sumando más atrasos en los horarios previstos.

Poco después del aviso de Adif, el servicio se ha ido recuperando, pasadas las 15:00, con una vuelta a la 'relativa normalidad' aunque con retrasos acumulados por el parón, que se sumaban en algunos casos a los ya generados por los hechos del domingo.

El robo de cable de cobre se produjo en cinco puntos de la provincia de Toledo, de ellos tres en Los Yébenes y dos en Manzaneque, unas acciones que dejaron sin servicio la red a última hora del domingo y provocó la detención de varios trenes e imposibilitó la salida de muchos otros, dejando varados a miles de pasajeros.

A lo largo de la mañana se ha ido recuperando cierta normalidad, pero con un acumulado de horas de retrasos en todas direcciones. Según Adif se han visto afectadas todas las compañías que ofrecen servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía, así como Castilla-La Mancha (Renfe, Ouigo e Iryo).

El Gobierno investiga los hechos como "sabotaje" dado el "escaso valor económico" del cable robado, que sería de unos "1.000 euros", en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La cadena de incidencias llega en un momento crítico por coincidir el domingo con el retorno del Puente de Mayo y con el comienzo de la Feria de Abril de Sevilla, que se inaugura oficialmente este lunes.

La organización de consumidores OCU ha reclamado "compensaciones" a los afectados por la cadena de problemas con el tráfico ferroviario, un asunto que se repite "con demasiada frecuencia", ha apuntado en un comunicado.

Según la OCU, el robo de cable de cobre no es algo nuevo y no se previene con la debida diligencia, por lo que deberían dejar de considerarse como una circunstancia extraordinaria. La entidad también denuncia que los pasajeros afectados "no recibieron una asistencia básica a la que tienen derecho: refrigerios y alojamiento si tuvieron que dormir fuera".

Sin embargo, la OCU se apoya en el Reglamento europeo, que define el robo de cable como una 'circunstancia extraordinaria'. Por ello advierte de que la normativa sólo respalda a los clientes para reclamar la devolución del precio del billete y demandar una asistencia básica, lo que dejaría sin cobertura los gastos paralelos como viajes perdidos por no haber llegado a tiempo, entradas a espectáculos o trabajos y estudios no satisfechos por la tardanza