Estas son las obras de tu vivienda que deben ser autorizadas sí o sí por la comunidad de vecinos

Las obras en una comunidad de vecinos nunca son de agrado para nadie, pero hay que pensar que igual que algún día te tocará aguantar la obra de las personas con las que convives en el edificio, otro día puedes ser tú el que tengas que hacer alguna reparación en tu vivienda.

A veces las molestias te harán plantearte si subir a quejarte, pero hay que tener en cuneta que es muy probable que tu vecino haya pedido permiso al presidente de la comunidad, según Afincalitas.

Además, hay una serie de casos que es obligatorio pedir permiso. Así viene recogido en la Ley de Propiedad Horizontal, "los propietarios estamos autorizados a modificar nuestras viviendas siempre y cuando estas actuaciones no perjudiquen a otro propietario o alteren la estructura, seguridad o configuración del edificio".

Pedir permiso para hacer obras

Cuando nos lancemos hacer obras o nos toque hacer una reparación, es importante pedir permiso al presidente de la comunidad, pero también avisar a los vecinos.

En caso de no existir un acuerdo previo será necesario votar en junta si se puede o no realizar la obra. Ojo, si no se pide este permiso, los vecinos podrán reclamar judicialmente en un plazo de 15 años y podremos enfrentarnos a multas e indemnizaciones por daños y perjuicios.

Cuanto tiempo pueden durar tus obras

Los expertos calculan que estas obras pueden durar entre tres días o tres meses. Si la vivienda es mediana, durará entre 4 y 16 semanas. Sin embargo, si la casa es más grande, las obras pueden llegar hasta los seis meses.

Por último, hay que tener en cuenta los horarios en los que se podrán realizar estas obras, días laborales de 8.00 a 21.00 horas, uso de maquinaria de 8.00 a 20.00 y fines de semana o festivos de 9.30 a 21.30 horas.