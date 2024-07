Estas son las personas realmente buenas para recordar caras

Rara es la persona que no ha sufrido, al menos una vez en la vida, un incómodo momento al ver a alguien que le sonaba familiar, pero que no caía en quién era. O, todo lo contrario, al saludar a alguien que no recordaba conocer.

Pues un nuevo estudio ha arrojado luz sobre esa desagradable situación. Una investigación publicada en la revista Cognition ha analizado a través de cuatro líneas las relaciones sociales.

Una de las principales conclusiones con los estudios que hicieron con más de 3.000 personas es que cuantas más caras reconocía una persona, más relaciones sociales estrechas mantenía.

El número más bajo de rostros que se habían reconocido fue dos, mientras que el más alto fue 28. Los que más problemas tuvieron para el reconocimiento facial tenían menos relaciones cercanas.

La autora principal de la investigación, Laura Engsfor, psicóloga de la Universidad de Australia del Sur en Adelaida, ha defendido que los resultados "refutan la suposición de que las personas sociables son especialmente buenas reconociendo rostros".

El estudio apunta a que las personas que más salen de fiesta no se les olvida las caras de la gente, pero a la hora de construir relaciones sociales, aquellos que son introvertidos son mejores en la capacidad de recordar.

Otra de las autoras, Linda Jeffrey, destaca que la autoestima mejora cuando alguien se acuerda de nosotros. "Nos hace sentir importantes y valorados. Esto nos lleva a comportarnos más afectuosamente con esa persona. Por otro lado, si alguien que ya conocemos no nos reconoce, nos sentimos desairados", ha señalado.