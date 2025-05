La Palma recupera el suministro eléctrico tras casi dos horas de apagón en varios puntos de la isla

Un apagón poco antes de las 10.00 horas ha dejado este jueves sin suministro eléctrico a varios puntos de ocho municipios de La Palma y un total de 19.000 clientes, ha detallado a Europa Press el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández.

El corte de suministro, que ya ha sido repuesto y se prolongó durante casi dos horas, afectó a Santa Cruz de La Palma, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, San Andrés y Sauces, Breña Alta, Puntallana y Puntagorda debido a una avería localizada en la subestación de Los Guinchos.

Desde el Cabildo de La Palma se recomienda ahora no encender los aparatos electrónicos a la vez para no saturar la red eléctrica y usar Internet y las llamadas de forma responsable para no colapsar las comunicaciones.