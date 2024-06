Este es el menú especial de Mercadona listo para las playas españolas

Llega el verano, así que empiezan nuestras citas con las playas. Y en este sentido no hay nada peor que estar pasándolo genial en algunas de las muchas playas de España y descubrir que no te has traído tupper... ¡y te ha entrado un hambre horrible! En este tipo de situaciones, ¿por qué no recurrir a un plato precocinado? Una escapadita a algún supermercado cercano y listos. Pero, ¿cuál?

Entra a escena una de las propuestas estrella de Mercadona: su sección Listo para Comer, que ofrece platos elaborados con ingredientes frescos y recién cocinados para esos momentos en los que sus clientes "no pueden o no desean cocinar". Además, tienen una oferta creciente de comidas preparadas para todos los gustos y necesidades. Vamos, que va perfecto para salvar el día si ataca el hambre en plena tarde playera.

Cómo localizar los Mercadona cerca de playas españolas

Actualmente, cuentan con más de 1110 tiendas que incluyen esta sección tanto en España como en Portugal. Mercadona facilita la búsqueda de estas tiendas; si deseas encontrar la más cercana a la playa que visitarás que tenga sección Listo para Comer, puedes consultarlo en su mapa interactivo.

Los platos disponibles en Listo para Comer

En muchas de sus tiendas, hay un área específica para disfrutar de los platos en el lugar: con microondas para calentarlos, cubiertos y bebidas frías.

Tortillas de Patata con Cebolla y Patata con Calabacín elaboradas de forma tradicional.

Pollo Rebozado, acompañado de salsa barbacoa.

Croquetas de varios sabores: jamón y pollo.

Opciones saludables como la Ensalada de Pasta y Atún o la Ensaladilla Rusa.

Pizzas con variados ingredientes, elaboradas de manera tradicional y con sabor casero: Jamón cocido, Quesos y Barbacoa.

Bocadillos de Brioche Vegetal, Bocadillo de Jamón y Serranito.

Para los amantes de las hamburguesas: Burger con Queso y Hamburguesa de Angus.

Lentejas con sabor casero y tradicional.

Albóndigas con Patatas, tiernas y jugosas.

Para los amantes de la pasta: Spaghetti Carbonara y Macarrones Boloñesa.

Berenjena Rellena con carne y bechamel preparada diariamente.

Otros primeros platos como: Paella Valenciana, Paella mixta, Arroz al horno y Fideuá.

Asados como: Pollo asado, ¼ Pollo asado, Frango o Costillas. No te olvides de acompañarlo con Patatas Panadera como guarnición.