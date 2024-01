Este es el país con el pasaporte más caro del mundo en el mercado negro

El pasado mes de diciembre, el Índice Henley de Pasaportes 2023, reveló que el pasaporte de Singapur es el más poderoso del mundo, de acuerdo a los datos oficiales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). España, por su parte, consiguió colocarse en la segunda posición de este ránking, compartida con Alemania e Italia.

El pasaporte de Brasil no aparece ni siquiera en el top 30 de esta clasificación. Sin embargo, es el pasaporte más caro de conseguir en el mercado negro. Y esto es así debido a la diversidad étnica que hay en este país americano.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Un buen brasileño puede ser japonés, coreano, negro, blanco, pelirrojo... no sé que", explica Relatos Al Micro (@relatosaimicro) en TikTok.

Argumenta que es esa misma diversidad la que hace que esta jugarreta "cuele", aunque no sucede lo mismo al revés. Por ejemplo, "si tú vas con un pasaporte coreano, te van a decir 'no me lo creo'", cuenta.

Y preguntado por cómo descubrió esta información, el tiktoker explica que se lo dijeron "como cinco personas distintas en Brasil". Así que, aunque es un secreto a voces, las autoridades han sido engañadas por personas con pasaportes de dudosa fiabilidad durante muchos años.

Quién ha utilizado un pasaporte brasileño falso

Una de las personas más conocidas en el mundo entero que se sabe que ha utilizado un pasaporte brasileño falso es Kim Jong Un, el líder norcoreano. Lo obtuvo de forma ilegal en los años 90 y lo utilizó para poder solicitar visados en países occidentales.

El documento fue emitido por la embajada de Brasil en Praga (Republica Checa) en el año 1996. Kim Jong Un utilizaba el alias de Josef Pwag, nacido en Sao Paulo (Brasil) en 1983.

Sin embargo, no es la única personalidad que ha utilizado un pasaporte brasileño. En plena guerra de Ucrania se detectó la presencia de tres agentes rusos con documento de este país. Lo utilizaban para crearse identidades falsas y poder estudiar a sus enemigos.