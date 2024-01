Una española es expulsada del Reino Unido tras regresar de las vacaciones de Navidad

Desde que Reino Unido aprobó el Brexit, viajar a este país es un poco más complicado que a cualquier otro de la Unión Europea. Desde el 31 de enero de 2020 es imprescindible enseñar el pasaporte para poder cruzar la frontera, no siendo válido el DNI ni cualquier otro documento identificativo.

Pero no solo eso, ya que los extranjeros que trabajan en este país deben enseñar también su permiso de residencia por trabajo para volver a acceder. Y aquí es donde han venido los problemas para una española que regresaba después de pasar las vacaciones de Navidad con su familia, en la provincia de Málaga.

Como informa 20 Minutos citando al diario británico The Guardian, el pasado 26 de diciembre la mujer presentó toda la documentación en la que se demostraba que trabaja y vive en Reino Unido. Sin embargo, los funcionarios fronterizos no le dejaron acceder al país.

"Me fui a casa porque mi hermana tuvo un bebé y cuatro días después, en el aeropuerto de Luton me llevaron a la sala de detención, se llevaron mis cosas y mi teléfono y me dijeron que esperara allí", cuenta la española. Pero la historia, continúa: "Me dejaron allí toda la noche y luego me subieron a un avión".

La mujer vivía con su marido y sus suegros en Bedforshire y estaba reorientando su carrera laboral hacia la enfermería veterinaria. Pero ahora no puede volver a entrar a Reino Unido y su perro y su coche siguen allí.

Rechazada en el programa de asentamiento

Esta española había presentado ya una solicitud para el programa de asentamiento en Reino Unido, un documento que los ciudadanos europeos que residían allí desde antes del Brexit tenían que rellenar. Sin embargo, se la rechazaron por no haber presentado las pruebas suficientes.

Sin embargo, había apelado ya para una revisión administrativa y contaba con un certificado de la solicitud en el que se indica expresamente que puede trabajar en Reino Unido hasta que la decisión sea definitiva.