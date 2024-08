Esto es lo que dice la ley sobre pagar la nómina en efectivo

La gran mayoría de trabajadores perciben su nómina en España a través de una trasferencia bancaria. Por eso hay mucha gente que tiene dudas sobre la legalidad a la hora de cobrar un sueldo en efectivo.

Como para todo, hay normas que lo regulan y el pago de sueldos en mano está sujeto a unas normativas que tratan de que no se cometan fraudes a la hora de recibir los salarios de forma correcta.

Estas acciones las regula la Ley Antifraude de 2021. La norma cuenta con límites a la hora de hacer pagos en efectivo con el objetivo de que estos pagos se realicen por transferencia para mejorar la transparencia.

En el caso de que se quiera recibir el salario en metálico, la cantidad no puede superar los 1.000 euros. Hace unos años permitía superar la cifra hasta los 2.500 euros, pero la norma puso coto a este cobro.

En el artículo 18º, señala que "no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera".

"No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional", recoge la norma.

La penalización es clara en caso de ser descubierto. "La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos", explica.

"La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25% de la base prevista en el número anterior salvo que concurra un supuesto de reducción de la sanción", detalla.

El empleador está obligado a justificar el pago a efectos fiscales y contables, además de entregar al trabajador un justificante del pago en metálico. Se podrá hacer mediante una hoja salarial firmada por el empleado y así se confirmará la recepción.