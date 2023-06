Los estudiantes de Andalucía se unen en change.org para impugnar el examen de Matemáticas II

Los conceptos "pruebas de acceso a la universidad" y "polémica" van siempre de la mano. Y este año no podía ser menos. Pero en Andalucía la cosa ha ido más allá. Los alumnos afectados por la dificultad del examen de Matemáticas II han puesto en marcha una recogida de firmas para impugnarlo y que se repita otro día.

Las denuncias de alumnos y profesores se han materializado en una recogida de quejas en la plataforma change.org. Por el momento, más de 28.000 personas han firmado ya la petición, que tiene como objetivo impugnar la prueba y "luchar así por nuestro futuro para que un examen no nos arruine todo el esfuerzo dedicado durante nuestra preparación para selectividad"..

Por favor firmad que no os cuesta nada y estaréis ayudando a muchísima gente de aquí y si me dais RT para conseguir más alcance se agradece bastante



Llevemos a cabo la impugnación del examen de matemáticas II de 2023 selectividad de junio https://t.co/ZhAI2tOLUX — Ismael (@ismaelrondaa) June 16, 2023

Los profesores también firman

No son pocos los profesores que se han puesto del lado de los alumnos afectados para apoyarles en este proceso de impugnación. Muchos de ellos han querido dar su opinión al respecto de este examen, con el que no están de acuerdo.

"Soy profesor de Estructuras Algebraicas para la Computación y no entiendo la razón para ponerle un examen tan jodido a los chavales. No se lo merecen!", argumenta F. Vega Gauss-Jordan.

Rosario Cubero Pérez, profesora en la Universidad de Sevilla, opina que es "un sinsentido examinar de competencias que no se han trabajado, que no se han enseñado, que no se corresponden con el nivel de estudios y que no sirven en absoluto para seleccionar a los médicos/as, enfermeros/as, ingenieros/as que son el futuro de todos nosotros". Y añade que en España hay "un sistema educativo y de formación absurdo e incompetente".