Fuertes quejas por la nueva tendencia de 'robo' en los aviones que es ya muy frecuente ver en España

Una oleada de críticas en países extranjeros apunta a una dinámica que está sacando de sus casillas a más de un viajero de avión. Se trata de lo que han denominado como 'ocupantes ilegales de asientos', si bien todo tiene una solución extremadamente sencilla. Avisar al auxiliar de vuelo para que ponga orden.

En la mayor parte de críticas y testimonios coinciden en que en cuanto ha llegado el profesional al lugar de los asientos, reconocen que no son sus asientos y vuelven al suyo. Lógicamente, no pueden hacer otra cosa, ya que el pasajero que sí ha pagado por el asiento en concreto puede demostrarlo y ellos no.

Así lo recoge el portal alemán Focus en una información en la que pone el foco en lo que denunció una mujer, Shannon Ella, en su cuenta de TikTok. Esta asegura que había reservado un asiento en ventanilla, "pero cuando llegué a mi asiento había alguien sentado en él".

"'Oh, así que el mío no es en ventanilla'"

La mencionada mujer explica en el vídeo que cuando le dijo a la persona que ocupaba el asiento que le pertenecía, esta le respondió: "No lo creo". Cuenta que ella le enseñó tu tarjeta de embarque con la numeración del asiento y que cuando esa persona mostró el suyo, el asiento, evidentemente, era otro.

"'Oh, así que el mío no es en ventanilla'", indicó Shannon Ella de lo que le respondió esa persona con un gesto que cree que buscaba que le dejase el asiento con tal de no haber más discusión. No fue así.