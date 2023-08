Galicia tiene una playa del Caribe escondida

Galicia sigue haciendo honor a ese apodo emergente de 'Galifornia'. Las tierras gallegas esconden auténticos parajes naturales que parecen sacados de una postal. A veces, la postal incluso podría asemejar que se ha comprado en una tienda de souvenirs... a pie de playa en cualquiera isla del Caribe. Pero para hallar estos tesoros hay que buscar bien.

En la provincia de Lugo hay una de estas joyas de arenales 'escondida'. Concretamente, en la comarca de A Mariña. Quizás sepas de ella si has seguido la ruta de aquellos visitantes que no dudan en desplazarse hasta el famoso mirador de Punta Fuciño de Porco, una atracción natural que recuerda a una suerte de San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) -Roca Dragón en Juego de Tronos, si te has perdido esta maravilla de Euskadi-.

Se trata de las aguas cristalinas y la final arena blanca que se puede encontrar en la playa de Xilloi. Se encuentra en el municipio lucense de O Vicedo. El marco que acompaña a la estampa tampoco está nada mal (eso sí, si aceptas como sustitutos de las palmeras caribeñas a muchos eucaliptos y algún pino).

¿Cómo llegar a la playa de Xilloi?, ¿dónde puedo aparcar el coche gratis?

Lo cierto es que paseando por el cerca de medio kilómetro que conforma este arenal se pueden observar incluso uno de los puertos más antiguos de Galicia, el de Bares. Las aguas son tranquilas y perfectas para pasar una tarde en familia con niños. Ojo, la temperatura del agua es la propia de Galicia, es decir, fría. Juega a favor de este arenal la orografía del terreno que le resguarda del viento.

Por otra parte, el acceso hasta la playa se realiza a pie mediante una pasarela de madera. A esta se puede llegar desde un aparcamiento muy próximo, donde se puede dejar el coche de forma gratuita.