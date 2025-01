Pone hasta 70 huevos: desvelan cómo encontrar el nido del molesto insecto que habita en los baños

El popular pececillo de plata (Lepisma saccharina), conocido también como bicho de la humedad, es un insecto pequeño y ágil que ha convivido con los humanos durante siglos, aunque no suele ser muy bien recibido. Aunque no resulta dañino para la salud, ya que no pica ni transmite enfermedades, no suele ser un huésped deseado en casa.

Con un cuerpo alargado y gris plateado, similar al de un ciempiés pero más fino, el pececillo de plata mide alrededor de 12 milímetros de largo, no tiene alas y puede vivir entre dos y ocho años. Como su nombre indica, suele habitar en los rincones más húmedos y oscuros de la vivienda, como baños, cocinas y sótanos. En condiciones óptimas, una hembra puede depositar entre 20 y 70 huevos.

Atención a las grietas o fisuras en la pared

Detectar la presencia de estos insectos puede ser un reto. A menudo se les descubre al encender las luces por la noche, momento en el que escapan rápidamente hacia su escondite. También es posible localizar acumulaciones de escamas o pequeñas heces que dejan tras de sí.

Para eliminarlos, se puede recurrir a remedios caseros, trampas de fabricación propia o productos especializados disponibles en farmacias y ferreterías. En cualquier caso, lo más importante es identificar sus nidos.

Las hembras del pececillo de plata suele poner sus huevos en grietas o fisuras de paredes, donde es más fácil que haya unas condiciones de humedad y temperatura aptas. Su hábitat ideal debe mantenerse a una temperatura cercana a los 25 grados centígrados, con un nivel de humedad superior al 80%.

Así, aunque no siguen un patrón fijo para establecer sus nidos, ntre sus escondites favoritos están: