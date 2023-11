Hasta esta fecha puedes solicitar la ayuda al alquiler de 6.000 euros en Madrid

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Madrileños podrán solicitar las ayudas incluidas en el plan estatal de acceso a la vivienda 2022/25 desde este miércoles, a través del portal web institucional de la Comunidad, y el plazo finalizará el 15 de diciembre.

Según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el programa de ayuda al alquiler de vivienda está dirigido a familias numerosas, en situación de desempleo, monoparentales con cargas familiares, víctimas de violencia contra la mujer o de terrorismo y mayores de 65 años. Los beneficiarios percibirán una subvención que cubrirá hasta el 50% del importe de su arrendamiento.

Por otro lado, el programa de ayuda a las personas jóvenes está diseñada para personas menores de 35 años y también contempla el abono de hasta el 50% del coste del alquiler, siempre que la vivienda en cuestión sea residencia habitual y la renta del piso no supere los 600 o los 900 euros, en el caso de inmuebles situados en 29 municipios donde el precio de mercado de las viviendas es superior, o entre 300 y 450 euros si se trata del alquiler de una habitación.

La semana pasada, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó duplicar con una inversión de más de 21 millones el presupuesto para los programas Ayuda al alquiler de vivienda y Ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico. En concreto, la primera ayuda tiene una dotación de 11,3 millones de euros y la segunda de 9,86 millones.

11.477 bonos de alquiler joven concedidos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha concedido 11.477 bonos de alquiler joven y ha pagado o propuesto el pago de 7.107 expedientes correspondientes al ejercicio de 2022, con un presupuesto de más de 15,7 millones.

Así lo desgranó este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha incidido en que a 97 expedientes no les corresponde cobrar cantidades en 2022 sino que ya los tienen que cobrar en 2023, 330 expedientes no pueden cobrar aún pues antes hay que publicar la concesión del bono y han de presentar los recibos y 301 han perdido el derecho al cobro por no atender a los requerimientos.

Además, ha informado de que han tenido que "requerir a 3.645 beneficiarios, a 3.645 jóvenes, que no presentaron la documentación correcta" que lo hiciesen para que no perdiesen el derecho al cobro. "Seguridad jurídica por encima de todo, a pesar de la farragosa tramitación que supone esta ayuda según establece el Real Decreto del Gobierno central", ha señalado.

Rodrigo ha afeado que desde el Ejecutivo les pasen "los marrones" de este tipo de subvenciones a las autonomías y ha reiterado que el bono joven de alquiler es una "medida electoralista e insuficiente" que solo ayuda al 1% de los jóvenes en la Comunidad.