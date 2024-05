Un abogado opina sobre si le gusta el jurado popular y genera un gran debate

Uno de los abogados con más seguidores en redes sociales, Xavi Abat, ha dado su opinión sobre si le gusta o no el jurado popular y se ha generado un gran debate en los comentarios sobre su papel crucial en un juicio.

Lo ha publicado en su cuenta oficial de TikTok (@xavi_abat) en el que cuenta con casi dos millones de seguidores. El vídeo ha generado más de 188.000 visualizaciones y 6.000 'me gusta'.

"El jurado popular es un desastre: la idea es buena, está muy bien que todos formemos parte de la justicia y nos involucremos, pero creo que las personas ni están preparadas para ser jurado ni tienen ganas o tiempo, tampoco hacen bien sus funciones", ha razonado el abogado.

Lo ha comaprado con Alfonso Bastella y Rosario Porto: "Estos dos ya estaban totalmente juzgados por la sociedad antes de iniciar sus declaraciones y el jurado popular que los juzgó estaba totalmente afectados e influenciados".

"¿Qué justicia se puede esperar cuando la gente que está allí no está a gusto? Es una buena idea en la cabeza del legislador, pero puestos en práctica... no me gusta", ha rematado el abogado.