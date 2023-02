Iker Jiménez se pronuncia claro como pocas veces sobre una de las leyes del Gobierno

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados sacó adelante la tan reclamada y debatida Ley Trans, pese a polémicas pasadas, con la que se pone punto y seguido a las numerosas reivindicaciones de las personas trans en España, tras más de 36 años, critican, contra una marco que “atentaba contra los derechos humanos”.

Este domingo, Iker Jiménez, presentador de Horizonte, ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en que se ha pronunciado claro como pocas veces sobre esta ley. "Hay mucho silencio en torno a la ley Trans", ha asegurado. "Apenas los medios dicen nada. Seguimos recibiendo mensajes de feministas agradecidas. Es lo que no entiendo, ¿por qué ese silencio?", ha planteado.

"Si realmente usted o yo nos podemos convertir, por ejemplo, en mujeres, o en hombres, como queramos, el tiempo que queramos y volver a reconvertirnos en hombres o en mujeres, van a pasar cosas", ha asegurado.

Y ha continuado afirmando que "van a ocurrir cosas porque la ley, que es lo que nadie parece querer saber, da esa posibilidad". "Por tanto yo, imaginaos que he tenido problemas con mujeres, y me voy a un vestido de mujeres, porque soy mujer, porque lo siento. La biología ya no vale nada", ha agregado.

"Esto va a traer problemas", ha insistido. "Y quizás, en mi opinión, el intuir que va a traer problemas hace que todo el mundo esté ahora mismo calladito. Me sorprende muchísimo. Son las feministas las primeras que ponen el grito en el cielo. Pero el resto, silencio", ha repetido.