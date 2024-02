Incendio en Valencia hoy en directo | Se confirman 10 fallecidos, última hora en el edificio de Campanar

Nuevo balance de las autoridades: se mantienen los cuatro fallecidos y hay entre 9 y 15 desaparecidos

Las autoridades ya han comparecido esta mañana en rueda de prensa para actualizar el número de víctima y personas desaparecidas. La primera cifra se mantiene igual, con cuatro fallecidos, cuya identidad todavía no ha podido ser confirmada, mientras que aquellos en paradero desconocido pasan de 19 a una horquilla de entre 9 y 15, según ha informado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. "En base a la información de los bomberos, sabemos que hay 4 personas fallecidas no identificas y, con la información de vecinos y Policía Local, entre 9 y 15 personas no localizadas", ha detallado la regidora valenciana.